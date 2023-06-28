廉政專員上任一年　正籌備廉政學院　為國際提供度身訂造培訓

廉政專員胡英明上任一年，今日（28日）發布新一篇「專員隨筆」，過去一年廉署偵破多宗大型貪污案，分別有集團式樓宇維修案、「打假波」案、大型基建工程案等。他指廉署正籌備構建「香港國際廉政學院」，今年3月已在舉辦「銀行管理人員反貪專業課程」，廉署亦分別為蒙古國、泰國、摩洛哥等反貪人員舉辦防貪教育或貪污調查課程，未來會為聯合國締約國及一帶一路國家反貪機構，度身訂造專業培訓課程。



廉政專員胡英明。（資圖片/盧翊銘攝）

胡英明表示，上任一年見證多個大型執法拘捕動，包括樓宇維修集團式貪污案、本地足球賽事涉嫌「打假波」案、大型基建工程涉貪案等，每一次行動他都會「全程直擊」偵查、部署、拘捕及檢控過程。

青年教育培養民族意識和身分認同

他指過去一年領導防貪工作，體會防貪工作遍及社會各行各業，與民生息息相關，防貪處與不同行業監管機構緊密聯繫，提供適切防貪建議。在青年教育，廉署未來會加入了解香港、了解國情的重要元素，培養民族意識和身分認同。

廉署正籌備構建「香港國際廉政學院」，舉辦反貪培訓課程，及分享接近50年的反貪經驗，他透露，廉署人員正整合現有資源，為學院開幕做準備，而在今年3月，已舉辦了「銀行管理人員反貪專業課程」作學院的先導課程，由廉署人員與銀行代表交流實戰經驗，為學院的發展打了「強心針」。

廉署將踏入50周年舉辦各項活動

胡英明又指，廉署已率先啟動相關海外培訓課程，上半年為來自蒙古國共30名反貪人員舉辦以制度防貪及社區教育為主的培訓課程，以及派員前往泰國和摩洛哥，為當地超過60名反貪人員舉辦貪污調查培訓課程；學院本月將派員赴毛里求斯舉辦培訓課程；未來會為聯合國締約國、一帶一路國家反貪機構、以至本港不同行業度身訂造專業培訓課程。

廉署將踏入50周年，胡英明指，廉署上下正積極籌備舉辦各式各樣的活動，期望透過大型公眾參與的活動，與市民共同分享廉署50年的豐碩成果。