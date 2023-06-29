生成式人工智能解決生活問題　智能物管創辦人：最困難是捉住痛點

生成式人工智能（Generative AI）技術日新月異，逐漸應用在市民日常生活。有物管公司為住客提供智能管家服務，負責人陳德鴻坦承，AI是空泛的，在為客人提供服務時，最困難是找出客人的「痛處」，將空泛的點子實踐，事前必須做許多資料搜集，了解不同行業所需，提供大家都會使用的智能服務。



將複雜變簡單 難在捉住痛點

智能物管公司「Bulter Asia」，融入生成式人工智能，提升現有的物業管理系統，為住客提供智能管家服務。該公司聯合創辦人陳德鴻深知AI是空泛的，因此研發前先了解行業的「痛點」，明白就算有厲害的點子，如果發展商、物業管理人員不會使用，其公司也不會採用。

故此，陳德鴻花許多心思在將複雜的操作變簡單，例如運用WhatsApp及網站方便住客及工作人員操作。他又補充，「我諗個困難就係點樣捉住個痛點，因為始終個個行業都唔同。」

Bulter Asia聯合創辦人陳德鴻指，太難的操作方法公司並不會選用，故此花許多心思在將繁複的操作方法變到只要「三步」。（石恩彤攝）

數碼港培育計劃 初創公司用生成式人工智能投入行業

透過人工智能提供客戶服務的兩間公司「Asiabots」及「Set Sail Software」，前者其中會利用電子觸控屏幕，讓客人查詢所想的服務，以生成式人工智能解該位客人的提問，從而節省企業客服方面人手短缺的問題；後者公司是主打「24/7」的客戶銷售服務，以生成式人工智能分析客人的喜好，作出推銷或解答問題，尤其方便職員下班、放假時仍提供服務。

此外，還有主打英語會話的公司「Lango」，運用生成式人工智能技術，建立一系列即時回應的教學功能。分為三個學習會話的情景，例如與交流生對話、DSE口試及日常生活。

Asiabots 共同創辦人及財政總監岑潮輝。（石恩彤攝）

Set Sail 聯合創辦人林正輝。（石恩彤攝）

Lango 聯合創辦人潘浩翔。（石恩彤攝）

數碼港創業家總監蘇雅麗指出，數碼港鼓勵初創企業發展新技術，提升服務及產品，在日常生活中為市民解決不同的生活痛點。