數碼港︰發展金融科技講求人才、初創合作、開放數據、大灣區機遇

政府近年銳意發展金融科技，《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」。數碼港首席公眾使命官陳思源指，發展金融創科講求四方面，包括人才培訓、初創金融業機構合作、開放數據、大灣區機遇，更形容數據為新時代的石油。他希望金融機構多與數碼港的金融科技初創合作，「與其單打獨鬥，不如共同創新。」



數碼港首席公眾使命官陳思源指，希望金融機構多與數碼港的金融科技初創合作，「與其單打獨鬥，不如共同創新。」

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，「金融科技係香港係必須走既方向，發展新興科技有勇亦需有謀。」他認為，發展金融創科講求四方面，包括人才培訓、初創金融業機構合作、開放數據、大灣區機遇。他更以石油來形容數據的重要性，「數據係新嘅石油」，可為金融業減低營運成本及開創商機，例如提供平台讓診所採購及電子支付，讓銀行得以評估最新的營運情況。

《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」。（余俊亮攝）

陳亦指，人才為兵家必爭之地，在創新科技發展下，金融科技亦被重塑面貌，舊有培訓模式未足以應對。例如金融從業前線以往只需推介產品，今時今日則需借助不同金融科技批核文件、抽查找出違規文件等，因此近年大學的工商管理課程亦加入科技元素。他亦指，不少金融機構將創科列為優先項目，但他希望機構多與數碼港的金融科技初創合作，「與其單打獨鬥，不如共同創新。」