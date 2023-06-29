紅磡會所1號博藝會累計25人用膳後不適　初步調查涉及未煮熟燒味

紅磡黃埔花園會所1號博藝會再新增兩宗懷疑食物中毒個案，涉及15人，加上昨日（28日）發現的個案，已有共25人在該食肆用膳後感到不適。衞生署衞生防護中心指，初步調查原因包括食物受到污染、食物未有徹底煮熟、食物過早預製和貯存溫度不當，懷疑涉及的食物為燒味。



紅磡黃埔花園會所1號博藝會發生懷疑食物中毒個案，受影響人士曾進食燒味拼盤。（Openrice圖片）

衞生署衞生防護中心昨日公布，紅磡黃埔花園會所1號博藝會發生懷疑食物中毒個案，涉及10人。中心今日（29日）確認多兩宗個案涉15人。首宗個案涉及11名女子，年齡介乎40至75歲，她們6月25日於該食肆晚膳，約31小時30分鐘至53小時30分鐘後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

第二宗個案涉及4名女子，年齡介乎3至68歲，她們6月25日於該食肆午膳，約20至50小時30分鐘後出現類似病徵。上述個案中，9人曾經求醫，毋須入院，全部受影響人士情況穩定。

連同昨日公布的個案，中心近期就該食肆錄得共3宗個案，涉及25人。中心指，流行病學調查顯示，食物中毒個案可能由沙門氏菌引致，並已安排收集入院病人的糞便樣本作檢測，以確定病源，懷疑涉及的食物為燒味。

衞生署衞生防護中心表示，今日連同食環署食物安全中心到該食肆調查，初步調查發現導致食物中毒的原因包括食物受到污染、食物未有徹底煮熟、食物過早預製和貯存溫度不當。食安中心已採集相關食物樣本進行化驗，調查仍在進行中。