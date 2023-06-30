ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮｜謝展寰：把握ESG機遇可保競爭力

《香港01》主辦的「ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮2023」今日（30日）舉行，環境及生態局局長謝展寰在會上表示，企業應落實ESG，若未能與時並進，將失去競爭力，「名不經傳嘅公司可能會掘起。」



▼6月30日 ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮2023▼



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謝展寰：名不經傳嘅公司可能會掘起

環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，受到極端天氣影響，本港5月氣溫已攀升至逾30度，為配合國家的減碳目標，政府亦制定藍圖，推動節能綠建及綠色運輸等政策，例如現時新落地的私家車，每10輛已有6輛為電動車。

謝又指，「三四十年前嘅大企業今時今日唔見咗，名不經傳嘅公司可能會掘起。」他認為，隨著各國制定不同標準，企業應落實ESG，若未能與時並進，將失去競爭力，甚至在政府層面上，ESG更影響到本港國際金融中心的地位。

Foodpanda：逾五成用戶更願意在響應環保的食肆消費

Foodpanda香港行政總裁賴偉昕表示，ESG對企業而言，並非只是「使錢燒錢」，亦能夠達至雙贏。例如其市場調查顯示，有約57%用戶因食肆提供環保物料，願意消費更多金額。

賴又指，Foodpanda亦積極投入ESG，近年發展綠色送遞團隊，包括引入「步兵」及單車手，提供送遞服務，能有助減少碳排放及成本；同時亦參與電動車的先導計劃。他認為把握ESG的機遇，能帶來回報，「一開頭係有投資，但後面係有嘢返。」

社會各界正致力把香港構建成為一個世界級的智慧城市，近年被廣泛討論的企業話題——ESG（環境、社會和企業管治）將為智慧城市帶來更多可能性。《香港01》今舉辦「ESG及智慧生活領袖論壇暨嘉許禮」，雲集一眾企業家及業界精英到同場探討如何協助企業共創ESG及智慧生活新機遇，於競爭並存的市場中突圍而出，同時嘉許積極推動ESG 及智慧生活發展，並具備潛力的企業。