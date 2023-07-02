七一錄36.4萬港人出境　3.7萬港人經港珠澳大橋

昨日7月1日是回歸26周年，不少市民北上回內地或到澳門消遣，入境事務處公布出入境數字，共錄得48.4萬人次出境及37.8萬人次入境，當中出境港人數字達36.4萬，相較早前的佛誕連假首日只少了約五萬人。



昨日剛實施港車北上，車主可駕車經港珠澳大橋到珠海，港珠澳大橋則錄得37,643港人出境，而昨晚出現信號故障的高鐵西九龍站亦錄得共24,055人出境，當中21,501人為港人。



▼7月1日 港車北上啟動▼



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入境事務處公布昨日的出入境數字，共錄得48.4萬人次出境及37.8萬人次入境，當中出境港人數字達36.4萬，分別有9.1萬人及8.7萬港人從羅湖及落馬洲支線回內地。

昨日剛實施港車北上，港珠澳大橋則錄得37,643港人出境，與早前佛誕短假期首日（5月26日）比較，當日大橋有48,555港人出境，相較之下少了約1.1萬人。另外，昨晚高鐵西九龍站一度出現信號故障，有14班車取消或延遲，昨日亦錄得共24,055人出境，當中21,501人為港人。

至於其他管制站，機場錄得33,651港人出境，深圳灣有40,078港人出境，中國客運碼頭有1,493港人出境，港澳客輪碼頭則錄得有9,694港人出境。

另外，昨日共錄得378,469人入境，當中110,810人為內地訪客，21,795人為其他訪客，與出境情況不同，大部份內地訪客是於高鐵西九龍管制站入境，有27,108人，較羅湖或落馬洲支線管制站多。

▼7月1日 「維園慶回歸」活動有市民穿唐服▼

