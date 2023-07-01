港車北上｜珠海路駕5要點　閃黃燈須慢駛　攜臨時證入車場更穩陣

「港車北上」今日（1日）推出，獲批車主經預約後，可以經港珠澳大橋自駕到廣東省。《香港01》今早與獲批車主Kelvin實測「港車北上」，整體過程暢利。Kelvin過去曾於內地生活，有當地駕駛經驗；又曾多次自駕行駛港珠澳大橋往澳門口岸。《香港01》整合五個重點，方便駕駛者日後自駕北上，例如內地停車場未必可感應香港車牌，帶同「臨時入境機動車行駛證」可以更穩陣，確保可進入停車場。



▼7月1日 《香港01》與車主Kelvin實測「港車北上」▼



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1. 大橋設區間測速裝置 注意安全及車速

香港並未正式實行「區間測速」，仍正試驗中；但內地則早已採用，港珠澳大橋亦有該設備。所謂「區間測速」，系統會偵測一段道路上，車輛的平均車速會否超出上限，換言之，即駕駛者不能再如過往於「快相機」前減速，以逃過「快相機」。

大橋主橋部份的私家車車速上限為時速100公里，除了「區間測速」亦設有「快相機」。Kelvin笑言，過往亦有朋友被「影快相」。另外，由於大橋比較大風，因此Kelvin提醒避車速免過快，「會飄下飄下，所以盡量唔好咁快。」

「港車北上」7月1日實施首日，《香港01》與其中一名成功申請的車主出發搶先直擊「港車」穿過港珠澳大橋香港口岸，抵達珠海。（黃偉倫攝）

2. 小童、老人入境珠海可以毋須下車

於大橋香港口岸出境時，全車人只需出示身份證，毋須下車，大約5分鐘便完成手續。不過入境珠海時，隨車乘客便需下車，記者一行三人都自行步往「隨車人員驗放廳」，先出示俗稱「黑碼」的健康申報，再以回鄉證過關。完成手續後，再往前步行到「小客車隨車旅客上客區」，與車輛會合，繼續行程。

Kelvin今日亦帶同兩名就讀小學的女兒北上，二人可以安坐車中，隨父親完成過關手續。事實上，運輸署之前發布的影片，亦提到「老弱病殘」可以隨車過關。

3 .駕駛文化差異

Kelvin表示，於內地駕駛需要更留神，每個路口都要多加留神，「唔睇就會有車攝埋嚟」。事實上，當Kelvin說出此話時，便即時有車輛攝上。他又稱，部份人沒有「打燈」習慣。

另外，他指沒有偵速機的道路上，部份內地駕駛者會超高速駕駛；但在有相關裝置的道路，部份駕駛者車速會異常地慢。

4 .紅燈可右轉 閃黃燈可繼續行駛

根據內地駕駛規則，即使亮起紅燈，車輛仍然可以右轉。不過Kelvin提醒，部份道路有路牌列明禁止紅燈右轉，故駕駛人士需留神，有相關路牌的道路便不應於紅燈時轉右。

另外，Kelvin亦提到內地設有閃光警告信號燈。翻查資料，閃爍黃燈時，車輛其實仍可前行，但要多加注意，確認安全才通過，Kelvin指：「一般都會慢駛架啦」。至於閃紅燈，即是禁止車輛、行人通行。

5. 攜臨時駕駛證到停車場

內地停車場一般會自動感應車牌再開閘，惟系統本身並沒有香港車牌的資料。雖然兩地政府及相關機構都指，正更新停車場系統，不過記者與Kelvin到珠海地標之一的「珠海漁女」時，旁邊的海之灣停車場無法感應香港車牌。

不過職員亦指，假如系統無法感應香港車牌，車主可出示「臨時入境機動車行駛證」，職員再人手輸入相關資料。Kelvin指，其實只要完成「港車北上」審批，便可登入內地的「港車北上」網站下載該臨時行駛證，但相關應用程式就未見可以下載。最終Kelvin成功泊車，前往旁邊的「珠海漁女」。