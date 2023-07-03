九巴向迪比亞迪購入42輛國產雙層電動巴士　預料最快7月投入服務

政府近年推動電動車發展，九巴早前向電動車生產商比亞迪購入雙層電動巴士。九巴今日（3日）表示，由比亞迪生產的42部國產雙層電巴，已交付予九巴，正接受最後檢驗，預計首部最快可於7月投入運作。九巴董事總經理李澤昌指，未來會繼續與比亞迪合作，包括按雙層電巴的營運情況，在其維修保養、電池應用等方面交流，以進一步發展技術。



比亞迪代表上周五（6月30日）到九巴的九龍灣車廠參觀，訪問團乘九巴向比亞迪購入的新一代純電動雙層巴士，參觀車廠設施，包括洗車設施、維修設備等，亦參觀錢箱運作組及派更組等，以了解九巴應用電巴的情況及日常運作。

李澤昌表示，42部由比亞迪生產的雙層電動巴士已交付予九巴，正接受最後檢驗，預計首部最快可於7月投入運作。李續指，九巴未來會繼續與比亞迪合作，包括按雙層電巴的營運情況，在其維修保養、電池應用等方面作出交流，以進一步發展技術，並強調九巴的目標是2040年將全線車隊提升至新能源巴士，現逐步向目標邁進。

比亞迪商用車營運事業部總經理田春龍表示，會向九巴提供最先進的電巴技術及支援，期待雙層電巴投入服務，未來會與九巴緊密合作，並相信比亞迪的電池技術，能進一步提高電巴營運效率。