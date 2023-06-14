九巴父親節起一連13個周日及公眾假期　推小童免費坐車日

五間專營巴士下周日（18日）父親節加價，九巴宣布由下周日起至8月27日，合共13個周日及公眾假期，將舉辦小童免費乘車日，除港鐵委託九巴營運的4條港鐵接駁巴士線外，小童在此期間的周日及公眾假期，可持八達通免費乘搭逾450條九巴及龍運路線。



九巴表示，暑假是兒童每年最期待的日子，經歷三年多疫情，他們終於可迎來首個沒有社交距離限制的暑假。為慶祝九巴服務香港九十周年，九巴將推出「夏日賞童遊」活動，於本月18日至8月27日起，一連13個周日及公眾假期，舉辦小童免費乘車日，適用於逾450條九巴及龍運路線，鼓勵廣大兒童與家人和親友到香港不同地方遊歷。

小童免費乘車日日子包括6月18、22、25日；7月1、2、9、16、23、30日；8月6、13、20、27日，合共十三日。兒童當日可以無限次免費乘搭除K12、K14、K17、K18路線、由九巴及龍運營運的巴士線。

合資格小童年齡介乎3至11歲，他們持小童八達通只需於上車時以小童八達通拍卡，活動日該八達通所扣除的車資將設定為$0。下周日6月18日是專營巴士加價日子，九巴指下周日首個免費乘車日亦正是父親節，最適合兒童與父母外出享受家庭樂，而其他乘車日包括端午節和橫跨整個暑假，讓兒童與家人和朋友一同四處探索香港。