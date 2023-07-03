高鐵信號故障｜港鐵再致歉　仍需進一步分析成因　將檢討應變方案

高鐵香港段日前突然發生故障，部份列車取消或延期，大批乘客受影響。港鐵過境鐵路總管張志強今日（3日）會見傳媒時就事件致歉，指非常重視事件，初步相信與信號系統出現問題有關，但仍需進一步分析具體成因。

事故發生後，港鐵至少延遲約兩小時才向公眾通報。問及為何未即時通知公眾，張志強表示，高鐵運作與本地鐵路服務有異，需時評估實際影響。他又指，高鐵網絡達數萬公里，列車服務環環相扣，假如一個站點出現事故，需時與內地溝通。



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高鐵於7月1日傍晚故障，大約下午5時多已有乘客反映服務延遲，但港鐵一直未有對外公布，直至晚上近7時半才於傳媒群組通報；大約晚上8時，港鐵表示列車服務逐步恢復正常。港鐵早前指，共四班來往福田及深圳北的車次需要取消，逾10班車次因而延遲。

張志強今日再就事件致歉，指事故起原料與高鐵西九龍站附近的信號系統問題有關，但需時進一步研究確實原因，以避免事故再度發生。

對於當日未有即時公布，張志強指，高鐵涉及數公里的鐵路網絡，其運作與本地鐵路服務有異，整體車務協調環環相扣，即使只是一個站點故障，都需時與內地協調。他表示，正檢討當日的應變方案，包括發放資訊的速度，以及如何協助乘客。