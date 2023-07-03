高鐵信號故障｜李慧琼一連兩日批港鐵　張欣宇：信息發布流程混亂

高鐵西九站上周六發生信號故障，超過14班車取消或延遲，大批旅客滯留在離境大堂。立法會交通事務委員會委員張欣宇今日（3日）在電台節目表示，信號故障時由於信號系統在路段無車的情況下誤報「有車」，致使列車無法駛進路軌。他指港鐵應與內地部門檢視資訊發放流程，以免出現混亂；實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，如涉及事故，港鐵要通知乘客列車正在修復，亦需要與軟件商研究優化系統，令監控室知道故障位置，盡快更換。

全國人大常委李慧琼連續兩日批評港鐵，經歷過多次事故後，仍然未能建立到有效的應急機制，情況很不理想，並指今日會再向港鐵反映意見。



▼7月1日 西九龍高鐵站因信號故障致大批乘客滯留▼



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李慧琼今日向港鐵反映意見

全國人大常委李慧琼繼昨日批評港鐵應急能力後，今早接受商台節目時再批評，港鐵經歷過多次事故後，仍然未能建立到有效的應急機制，直指「情況好唔理想」，稱發生事故、有障礙，影響面大，處理時間長，會為市民帶來不便，「成個流程，港鐵在發布訊息、應急方案上，可以做得更好」。

她引述乘客及網民意見指，港鐵為可不安排巴士接駁，要市民等候多時，質疑「港鐵經過咁多事故後，到現在似乎應急機制未建立起上來」。她認為應及時發放信息，讓乘客得悉需要多長時間才能完成修復。

李慧琼指，今日會再向港鐵反映意見，強調港鐵出現意外的次數越頻繁，就越會影響市民對港鐵的信心，但認為香港段只佔全國高鐵的一小部份，相信市民總體對國家高鐵仍然是非常信任。

全國人大常委李慧琼在節目批評，港鐵經歷過多次事故後，仍然未能建立到有效的應急機制，情況很不理想。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇：高鐵與本地線運作不同 復運需時

曾在港鐵任職的立法會交通事務委員會委員張欣宇今早在商台節目表示，信號故障時由於信號系統在路段無車的情況下誤報「有車」，致使列車無法駛進路軌。

張指，信號故障在本地鐵路不算罕見，根據過往處理經驗，一般在半小時內便會修復好，但高鐵運作不同故需時較長。他解釋，若類似事故發生在本地線，可以派員到路軌檢查，再返回月台，但高鐵則需停止所有列車服務才能派員。

7月1日西九龍站內大批乘客於站內滯留。（讀者提供）

應與內地部門溝通 免信息發布混亂

張欣宇認為，列車服務恢復過於耗時，曾有市民向他反映當日準備登上當晚8時左右班車，待港鐵宣布恢復行車並上車後，直至11點左右才開車，足等了兩個多小時，形容情況「不太理想」。張亦指，港鐵當日信息發布有些混亂，例如有市民抵達高鐵站後收到通知稱班次取消，離開前又獲悉可以上車，幸最後能成功登車。

他建議，港鐵應與內地鐵路管理部門檢視資訊發放流程，以免出現混亂：「大家唔好你有你講，我有我講。」

張欣宇指信號故障時由於信號系統在路段無車的情況下誤報「有車」，致使列車無法駛進路軌。（資料圖片/馮子健攝）

田北辰：兩個月兩次故障 令人擔憂

實政圓桌立法會議員田北辰在香港電台節目表示，事件令人擔憂，因為高鐵香港段在兩個月內出現兩次信號故障。據他了解，初步估計周六是信號系統有一個硬件設施故障，需要在收車後才能更換。

田北辰表示，如涉及事故，港鐵要通知乘客列車正在修復，亦需要與軟件商研究優化系統，令監控室知道故障位置，盡快更換。如未能即時更換，要決定是否局部通車，以免乘客感到徬徨，因為當時已有乘客在月台，即已經離開香港境，但並無列車到站，如他們要返回內地，港鐵應該調動巴士接載旅客到深圳灣等地。