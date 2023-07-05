廉署去年接獲1835宗投訴按年下跌19%　料疫情致經濟活動減少有關

廉政公署四個諮詢委員會今日（5日）發表2022年工作報告，廉署去年接獲1,835宗與選舉無關的貪污投訴，按年下跌19%，認為是第五波疫情令經濟活動減少有關；委員會指出，具名投訴佔整體投訴71%，顯示市民願意挺身而出舉報貪污。



廉署去年接獲1,835宗與選舉無關的貪污投訴，按年下跌19%。（資料圖片）

廉署貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防止貪污諮詢委員會及社區關係市民諮詢委員會，今日向行政長官匯報工作。廉署在2022年共接獲1,835宗與選舉無關的貪污投訴，較2021年減少19%，數字下跌主要是因為去年初第五波疫情，經濟活動大幅減少，以至貪污投訴相繼下跌。

具名投訴佔71%反映願挺身而出

審查貪污舉報諮詢委員會聽取共26宗已完成調查的重大案件報告，審議共1,638宗性質較輕並已完成調查的案件，及393宗無法追查的貪污投訴；而具名投訴佔整體投訴71%，委員會認為顯示市民願意挺身而出舉報貪污。

防止貪污諮詢委員會去年審閱防止貪污處就政府決策局/部門和公共機構工作的68份審查工作報告，並知悉防貪處提供588次防貪建議。防貪處亦因應私營界別要求，提供1,022次防貪建議。

廉署邁向50周年將辦開放日

此外，防貪諮詢服務透過服務熱線處理共711個公眾查詢。廉署亦為政府決策局/部門、公共機構及私營機構舉辦187次防貪研討會，接觸超過13,400人。

廉政專員胡英明表示，廉署正籌備成立香港國際廉政學院，採取更進取、更有效方法推廣國家及香港反腐敗工作。廉署正邁向成立50周年，將籌備一連串慶祝活動，包括國際會議、開放日、電視劇集和公眾參與活動等，向香港及國際社會展示廉署打擊貪污的不變決心和香港的反貪成果。