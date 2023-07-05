廉署事宜投訴委員會去年接13宗投訴涉47項指控　經審議證全不成立

廉政公署事宜投訴委員會年報顯示，該委員人在2022年接獲13宗對廉署或廉署人員的投訴，共涉及47 項指控，前對上一年數目相同，惟涉及的指控就增加八成。投訴的指控中過半捗及疏忽職守、逾兩成涉及濫用權力。

委員會在去年審議了2021的3宗及上述2022年的13宗投訴，總數涉及57項指控，全部指控證明並非屬實。



過半投訴涉疏忽職守

廉政公署事宜投訴委員會2022年報今日提交立法會。委員會於2022年接獲13宗對廉署或廉署人員的投訴，共涉及47項指控。委員會於2022年受理的指控，涉及廉署人員疏忽職守(53%)、濫用權力(24%)、行為不當(21%)，以及廉署的工作程序有不足之處(2%)。委員會在去年5月、8月和11月舉行了3次會議，上述13宗投訴相關的調查工作已完成。

廉署投訴事宜委員會2022年接獲投訴的47項分類。（廉署投訴事宜委員會2022年報）

委員會近三年接獲的投訴，還包括2021年13 宗(共涉及 26 項指控)，及2020年的12 宗(共涉及26項指控)。

2021、2022年共接審議16宗投訴 涉57項指控

委員會亦審議了3宗在2021年接獲的投訴，涉及另外10項指控，相關的調查工作在 2022 年完成。換句話說，委員會在2022年審議連續兩年共16宗投訴、共涉及57項指控，年報指出，「全部指控證明並非屬實」。該57項指控的摘要詳見下圖：

廉署事宜投訴委員會2022年內完成過去兩年的投訴，涉及57項指控，皆證明指控不屬實。（廉署事宜投訴委員會2022年報）

委員會主席林正財在序言表示，年內委員會舉行了3次會議，審議廉署就接獲的投訴所擬備的調查及評估報告。通過研究投訴反映的問題，廉署和委員會仔細審議了廉署有關的內部程序、指引和慣常做法，研究是否需要作出修訂、補充說明或正式規定，以期作出改善。