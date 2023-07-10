文錦渡車道沉降｜地面拱起現波浪　工程師稱罕見料土層移動非沉降

文錦渡口岸入境通關口岸路面，車路到關口出現多處路陷，多個更亭下塌，口岸辦公室指，該口岸出現沉降，北行方向需要暫時封閉。資深土木工程師倪學仁今日（10日）分析指，現場土面出現「波浪」，多處拱起，「其實就唔屬於沉降，可能係一個力學嘅破壞，以致好似有一個沉降嘅現象出現」，形容情況罕見，估計是土層橫向移動致地陷，可能與地下土層的鴻隙水壓力增加或土壤切面移動有關。惟他強調，現階段並不掌握內地的土質情況，難以全面分析事故成因。



網上流傳文錦渡口岸車路沉降圖片，顯示路面嚴重凹陷、瀝青裂開。（微博圖片）

倪學仁表示，看畢事發後的相片和影片後，「似乎個地係有郁動，唔係剩係單單沉降，你見到佢起波浪，通常沉降係下面有個空洞，佢冧咗落去，或者你個土壤自己去壓實嘅時候，佢都係向下沉嘅，好少會有呢啲拱起嘅現象。」

看似地下土層橫向移動 可能有地下水滲入

他認為地面拱起，相信是地下土層「可能有部份係橫向嘅郁動」，有機會是液化或土壤切面產生的後果，當中液化指土層鴻隙水的壓力增加，「可能佢會唔會有啲地下水走入嚟，令到佢個土壤入面嘅鴻隙水壓力增加，可能就會令到土壤佢自己本身嘅強度減弱，就變咗土壤可能有啲郁動」；至於土壤切面的移動則較慢，但移動達到臨界點後，土壤中的土粒結構或會有倒塌，致局部地方喪失黏貼性，故土壤移動速動會增加，「佢一郁動嘅時候，就會有啲地方沉動去，有啲地方推郁咗就拱起。」

倪學仁。（資料圖片／林若勤攝)

未掌握內地地質 難判斷成因

倪學仁形容，地面拱起、出現波浪的情況罕見，「因為佢一定有啲因素，令到佢土層有一啲移動現象，嗰邊純粹係汽車口岸，附近好似又唔見佢有乜大工程做」，惟他現時並不掌握內地方面的地質情況，難以判斷文錦渡口岸地陷成因。

至於會否與工程材質有關，他則指，相信文錦渡口岸涉事部份在2005年通車，相隔近20年才出現事故，施工材料的影響較低，「成廿幾年，如果係材料問題，我相信應該一早就有問題。」

他表示，今次事故難以用肉眼分析，估計內地當局亦要派員用儀器勘探，或取出土層樣板才能解構到土層移動的情況，現階段有待內地當局交代更多資料後，才可分析土層移動的成因。