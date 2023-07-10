文錦渡口岸車道沉降｜北上暫停　南下如常運作　供港鮮活不受影響

文錦渡口岸通關現場有地面沉降，車輛北上通關及旅客出入境通關暫停。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉今日（10日）在電台節目表示，估計修復時間以月計，北上車輛通道要暫時封閉，南下通道未受影響，使用文錦渡口岸供港的鮮活類貨車仍然可以來港。

另外，有原本經文錦渡過關的市民，今早要改搭港鐵到羅湖，經羅湖口岸往深圳。



網上流傳文錦渡口岸車路沉降圖片，顯示路面嚴重凹陷、瀝青裂開。（互聯網）

運輸業界引內地口岸辦：修復時間以月計

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在商台節目表示，從文錦渡口岸辦官員獲悉，北上的車輛通道路陷，令北上車輛通道要暫時封閉，而南下通道未受影響。

他指早上與口岸辦官員通電話，對方指文錦渡口岸北上的車輛通道路陷，令更亭等設施破壞損毀，估計修復時間以月計，北上車輛通道要暫時封閉，南下通道未受影響，主要使用文錦渡口岸供港的鮮活類貨車仍然可以來港，又指使用文錦渡的跨境貨車佔總量不足兩成，相信封閉通道維修對跨境貨運未有太大影響。

文錦渡口岸。（深圳口岸微信公眾號圖片）

原本經文錦渡過關市民 改搭港鐵到羅湖

在上水廣場過境巴士站，原本經文錦渡過境的巴士，要改經香園圍口岸出境。站頭貼出深圳市人民政府口岸辦公室的暫停通關告示，指相關單位已啟動緊急處置預案，第一時間搶修，完成搶修後會及時公布恢復通關時間。

站頭職員指，平日早上會有少量「熟客」乘巴士經文錦渡口岸過境到內地上班，但由於今日要改道，而且班次較疏落，為免耽誤行程，他們都改乘港鐵到羅湖站，經羅湖口岸往深圳。

有內地乘客上前查詢關口狀況，指昨日已經收到口岸辦公室的通知，今早再來了解情況，指雖然內地的家與香園圍口岸有一段距離，但由於已購買過境車票，所以會選擇繼續等車。

文錦渡過境巴士經香園圍口岸出境 約45分鐘一班

運輸署指，文錦渡過境巴士服務將改經香園圍口岸出境，服務班次將由30分鐘一班調整至約45分鐘一班。其他經由文錦渡前往內地的跨境車輛，包括過境小車、客車及貨車，可改經其他陸路過境口岸出境。