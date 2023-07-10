女騎師江碧蕙涉偽造收據　夥伴稱談終止合作　聞江要為經理人追佣

香港首位華人女騎師江碧蕙，被指偽造銷售紀錄和佣金收據，以騙取一保健中心約3800元佣金，江否認指控，案件今(10日)在東區法院開審。涉案公司董事供稱，他曾與江等人合組公司，江負責營運工作，惟公司後來出現虧損，雙方決定終止合作，惟在討論時，江的經理人蘇嘉玲聲稱她有份介紹客戶，要求取回佣金，該董事作供時承認，蘇確曾介紹客戶但明言不會收佣，惟他後來從職員口中得知，江稱要為蘇追討。



江涉偽造3份銷售紀錄及2張佣金收據

女被告江碧蕙，46歲，報稱導師，被控3項偽造賬目罪，指她於2020年3月6日至4月底，捏改加心康智能醫療（亞洲）有限公司的3份銷售紀錄，和2張代理佣金收據，看來顯示蘇嘉玲於同年2月至4月間，向加心康轉介共13名客戶，令蘇嘉玲獲發代理佣金3770元。

前女騎師江碧蕙(紅衣)被指偽造銷售記錄及收據。(資料圖片)

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江的丈夫加入公司為網頁翻譯月薪5萬

加心康董事林建明供稱，他於2018年經朋友介紹認識江。同年10月，林的妻子、江及其法籍丈夫合資公司，江任市場策劃及向公司介紹客戶。3人初時因各有正職，均不獲出糧，直到江的丈夫辭去了網球教練工作，轉到該公任職，他要求領每月5萬元薪酬，職責是將網頁翻譯為法文。

蘇致電稱曾介紹十多個客戶

林續指，公司後來嚴重虧蝕，3人於2019年7月再合資成立加心康，江仍是負責營運，會簽發支票以發放佣金予代理。及至2020年4月，加心康出現虧蝕，江決定不再與林合作，雙方開會討論事宜，蘇嘉玲作為江的經理人亦有出席，惟雙方無法談攏。蘇事後致電林指，她過去曾介紹十多個客戶予公司，均沒收取佣金，蘇希望能盡快談攏結束合作。

公司董事林建明稱，與被告江碧蕙合組公司，但因虧損，最後決定結束合作關係。(劉安琪攝)

從職員口中聽到江稱要為蘇追回佣金

林補充指，蘇由始至終均非加心康的代理，過去的確介紹客人給公司，但她當明言不會收取佣金。後來有公司職員通知林指，江要為蘇追回佣金，又透露另一間加心康合作公司都須支付佣金。林隨即聯絡該公司查詢，但該公司表示並不認識蘇。

案件編號：ESCC2511/2022