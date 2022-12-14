前女騎師江碧蕙涉嫌偽造銷售紀錄詐騙保健中心佣金　遭廉署起訴

香港首位華人女騎師江碧蕙涉嫌偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙其擔任營運董事的私營保健中心佣金，遭廉政公署落案起訴偽造帳目罪名。



廉署指，46歲的江碧蕙為加心康智能醫療（亞洲）有限公司前營運董事，被控三項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。她已獲廉署准予保釋，以待周四（15日）在東區裁判法院答辯。江碧蕙曾於1996年捲入造馬案，至1997年年中終獲廉政公署撤銷調查。



江碧蕙。（黃國立攝）

被告江碧蕙（46歲），是加心康前營運董事，被控三項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，以待明日（15日）在東區裁判法院答辯。

江碧蕙曾擔任女騎師，1996年曾捲入造馬案，至1997年年中獲廉政公署撤銷調查。（江碧蕙fb相片）

被指負責銷售紀錄、開出支票予轉介代理等

加心康是一間提供心血管檢查服務的私營保健中心。根據合作協議，轉介代理每成功轉介客戶至加心康，可獲淨銷售金額的10%至30%作為佣金。所有轉介代理須簽署「代理佣金收據」以確認收到佣金。

案發時被告是加心康一名營運董事，負責製備加心康的銷售紀錄、開出支票予轉介代理及處理「代理佣金收據」，以供加心康作會計用途。由於被告並非轉介代理，她不能獲取任何轉介佣金。

涉嫌捏改銷售紀錄 使友人獲發3800元佣金

案件於2020年3月至4月期間發生。被告涉嫌捏改加心康三份銷售紀錄和兩張「代理佣金收據」，使一名朋友看似轉介了13名客戶給加心康，獲發及可獲發轉介佣金共約3,800元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該名朋友從沒有轉介任何客戶給加心康，也沒有簽署「代理佣金收據」及收取佣金。加心康在廉署調查案件期間提供全面協助。