廉署起訴煌商佑鋼鐵兩名前「工頭」　涉收工人賄款逾6.4萬換聘用

廉政公署今日（10日）落案起訴啟德一個公園建築項目分判商煌商佑鋼鐵實業有限公司的兩名時任「工頭」，涉嫌向四名工人收賄共逾64,000元，以協助他們獲該分判商聘用。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待本周三（12日）在九龍城裁判法院答辯。



廉政公署今日（10日）落案起訴公園建築項目分判商煌商佑的兩名時任「工頭」，涉嫌向四名工人收賄共逾64,000元，以協助他們獲該分判商聘用。（資料圖片）

被控串謀使代理人接受利益 本周三裁判法院答辯

38歲的鄺志杰及35歲的陳衛国(編註：廉署公布名字為簡體字)，均為香港煌商佑鋼鐵實業有限公司前「工頭」，同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。陳衛国亦被控另外兩項相類罪名。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待本周三（12日）在九龍城裁判法院答辯。

兩被告負責招募及監督工人

煌商佑於案發時是啟德一個公園建築項目的金屬設施安裝工程分判商。鄺志杰及陳衛国於2021年3月加入煌商佑。鄺志杰被指派為煌商佑招募工人為該項目工作，工人由陳衛国監督，日薪均為1,400元。

接受工人賄款共逾64,000元 助續獲聘用

兩名被告共同面對的兩項控罪指鄺志杰及陳衛国涉嫌於2021年4月至7月期間，串謀從兩名工人接受賄款共逾31,000元，以協助他們獲得或繼續獲煌商佑聘用。另外兩項控罪指陳衛国涉嫌於2021年4月至8月期間，串謀鄺志杰從另外兩名工人接受賄款共逾32,000元，以協助他們獲得或繼續獲煌商佑聘用。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名被告涉嫌串謀向該四名工人索取賄款，金額由每日300元至500元不等。二人其後涉嫌從每名工人分別收取賄款10,000元至逾21,000元。

廉署近年採取連串執法行動，打擊向建築工人收受非法回佣的貪污行為，並推出一系列相關宣傳及教育工作。廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取獲聘機會，應拒絕並向廉署舉報。廉署24小時舉報貪污熱線：25 266 366。