機管局派機票｜8萬張周二起分批送出　HK Express及港航已定日子

香港機場管理局周一（10日）傍晚舉行香港國際機場25周年慶祝酒會，機管局主席蘇澤光在會上宣布，機管局周二（11日）開始，將會透過本地航空公司，以不同渠道向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。



香港快運HKExpress周二（11日）上午10時半展開搶機票行動，為期兩星期，先到先得。香港航空則會在香港快運送機票最後一日（24日），展開首輪送機票計劃，限期直接8月25日。國泰航空則尚未公布詳情。



香港航空由7月24日起分三批送出機票；香港快運HKEXPRESS則於7月11日至24日，以先到先得方法送出2.1萬張機票。

機管局於2020年疫情時，為支持業界渡過難關，向本地航空公司購入50萬張機票。隨著疫情退卻，機管局今年3月推出「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，向全球多個主要市場的旅客送贈機票。由7月11日開始，機管局將透過本地航空公司，於不同渠道向本港市民派發共8萬張機票。

香港快運7月11日率先派飛 香港航空7月24日接力

根據機票送贈計劃，香港快運HK Express周二（11日）起至24日，以先到先得方式，向通常居住於香港人士免費送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票。

香港航空都有$0搶機票活動，將於7月24日開始，分三個階段送出25,000+張$0票價來回機票，由香港出發去逾20個熱門航點，包括內地及日韓泰等旅遊熱點。

蘇澤光：三跑全面投入運作後每年可處理1.2億人次

蘇澤光表示，於過去25年，香港國際機場不斷進步。客運量由1998年的2,800萬人次增至7,500萬人次，多年來亦穩佔全球第一貨運機場。過去3年疫情為香港帶來前所未見的困難，但機管局堅持建造三跑道系統項目擴建機場。新跑道已於去年11月投入服務，當其他配套設施全面投入運作，機場的容量將會提升一半，能夠處理1.2億人次及1,000萬公噸貨物，足夠應付將來30年的需求。

特首李家超也在酒會上致辭稱，香港國際機場多次獲評為全球最佳及最繁忙的機場之一，更是一項令人讚嘆的工程項目，與時並進，持續發展成為引領香港翺翔世界的門戶。他指在國家「十四五」規劃下，將繼續提升香港作為國際航空樞紐的角色，致力為香港國際機場注入嶄新動力；三跑道系統及SKYCITY航天城發展2個大型項目，將為香港國際機場帶來新動力，並大大提升機場的處理能力，有助香港建設充滿動感活力的「機場城市」。