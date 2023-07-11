HK Express免費機票｜今10時半開始　備3項資料揀「HKD 0」航班

HK Express香港快運今日（11日）起至24日以先到先得方式，向通常居住於香港人士免費送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票，涉及日本、韓國、台灣、泰國及越南共19個亞洲城市，均為港人熱門的旅遊地方。



機票將在今日上午10時30分起開搶，要成功買到心水機票，就記得要預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程，揀選航班日期有「HKD 0」的班次，之後確認機票細項，並繳付稅費、附加費及其他費用。



香港快運（HK Express）今早10時起，以先到先得方式，向通常居住於香港人士免費送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票。(林靄怡攝）

先到先得 涉19個亞洲城市航點

轉眼又到暑假，不少人都希望藉著悠長假期去外國旅行。HK Express今日（11日）起至24日，以先到先得方式，向通常居住於香港人士免費送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票，但則不包括稅款及附加費，每個預訂為一張免費來回機票。

逾21,000張的免費機票包括了日本、韓國、台灣、泰國及越南，共19個亞洲城市包括東京（成田）/東京（羽田）/大阪（關西）/福岡/名古屋/高松/鹿兒島/沖繩/首爾（仁川）/釜山/濟州/曼谷/布吉/ 清邁/峴港/芽莊/台北/台中/高雄，均為港人熱門的旅遊地方。

僅可預訂「自由飛」F組別 曾中獎者不符資格

免費機票旅遊期限由今年8月1日至明年5月31日，旅客須於明年5月31日完成旅程。活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票；參加者僅可預訂「自由飛」的機票票價類F組別，活動中所獲得的機票受禁運期和座位供應限制。

每張機票僅適用於所登記的參加者，且僅可使用一次。於HK Express舉辦的日本和/或大灣區機票禮遇活動中，成功贏取或預訂機票的參加者，均不符合參加該機票禮遇活動的資格。參與是次機票禮遇活動的設計、籌辦、執行、推廣或行政工作的HK Express、香港機場管理局之員工及其代理公司／承辦商員工，也不符合資格。

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建議準備多幾個後備航點方便即時轉計劃

HK Express提醒要成功買到心水機票，就記得要預先準備乘客姓名、聯絡電話及電子郵件電郵，以加快預訂機票流程。一旦機票成功預訂，參加者將不可更改或修改任何登記信息，包括其姓名和電郵地址；如所提交的任何信息不真實、不準確或不完整，HK Express保留撤銷授予參加者機票的權利。

HK Express建議參加者準備多幾個後備航點，屆時如無法買到最理想的航點，亦可即時轉計劃。

步驟一



在活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。

步驟二



選擇心水航班，並填寫乘客資以確認參加資格。

步驟三



加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

步驟四



完成訂單後，將收到行程確認電郵。

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HKExpress是次送出機票，為機場管理局祝香港國際機場25周年活動之一，透過本港航空公司向香港市民派發由香港出發的8萬張免費機票，來回香港與亞洲多個航點。

香港航空由7月24日起分三批送出機票；香港快運HKEXPRESS則於7月11日至24日，以先到先得方法送出2.1萬張機票。