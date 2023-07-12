加拿大救生艇計劃｜放寬限制查詢增　移民顧問籲勿「理想化」移民

加拿大宣布放寬「救生艇計劃」，取消「工作移民（Stream B）」學歷要求。有香港移民顧問指，原來的5年內畢業要求，令不少有意移加人士卻步，憂慮放棄香港所有之後，最後申請卻遇上制肘。她說，今次加拿大救生艇計劃放寬學歷限制消息一出，其公司接獲查詢大增，雖然目前已於加拿大工作的港人亦可受惠，更早取得當地永久居留權，但提醒勿過度「理想化」移民，因為需考慮因素眾多，不應只當作旅行。



加拿大宣布放寬「救生艇計劃」，取消「工作移民（Stream B）」的學歷要求，擬申請永久居留身份人士，不需符合5年內畢業的條件。 （Getty）

加拿大兩年前推出「救生艇計劃」，計劃分為「讀書移民（Stream A）」及「工作移民（Stream B）」，後者的申請條件之一，是5年內在認可課程的專上院校畢業。今次取消相關學歷要求，令更多有意移民加拿大的港人受惠。

移民顧問今午前接逾20宗查詢：電話接電話

環凱移民顧問有限公司移民項目（營運）總監詹少玲表示，放寬政策消息一出，該公司「電話接電話」，單是今天（12日）上午，已接獲逾20宗電話查詢。

她指，「工作移民（Stream B）」本來針對五年內畢業港人，但開放式工作簽證本來則讓十年內畢業港人申請，故此今次移民政策放寬，主要令五至十年內畢業的港人受惠，他們只需於當地工作一年，則可取得當地久居留權。詹少玲說，之前的五年學歷限制令不少有意移民加拿大的港人卻步，目前他們興趣大增：「如果唔係你攞到開放式工作簽證，去到個邊做完嘢，可能都已經超咗5年期限，咁變咗佢就要行技術移民、省提名，考慮嘅因素或者選擇嘅工種，可能會多啲嘅限制……因為我都唔知道攞咗個工作簽證，過到去之後，係咪真係可以移到民喎，我呢邊就已經放棄曬香港嘅嘢，咁變咗就會有班人唔敢去郁。」

「移民潮」已持續數年，今次政策放寬，可以令已經透過不同渠道前往加拿大的港人受惠，包括獲傭主擔保而取得工作簽證人士以及技術移民人士。她指，其他移民方案，申請時間相對較長，需時兩至三年，目前在加拿大工作的港人則可透過今次放寬，更早取得永久居留權。

加拿大宣布放寬「救生艇計劃」，取消「工作移民（Stream B）」的學歷要求，擬申請永久居留身份人士，不需符合5年內畢業的條件。 (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

被問及愈來愈多港人移居加拿大，會否難以找工作，詹少玲回應說：「我哋都要睇返，你自己本身把尺擺喺邊度，你唔能夠攞住香港嘅履歷就唸住去加拿大搵返同一個層級的工作」。

港人移加前先對工作訂目標：可能需要從低做起

她建議港人前往加拿大之前，對於希望投身的工作已有目標，並且了解工作要求，可能需要從低職位做起，具備一定當地工作經驗之後方可晉升：「喺我哋角度嚟講，搵工又唔係話真係難度好高，但係真係要個心態把握先至搵到工作。」

縱然各國陸續放寬移民政策，她呼籲港人不要「理想化」移民，強調移民需要考慮很多生活細節，包括找工作、住屋及教育等，都需要「做定功課」，港人需了解自己定位，去到當地或需重新建立自己事業。