移民｜教育顧問料為趕加拿大救生艇計劃尾班車　移加個案將增5成

第29 屆香港國際教育及職業展今日及明日（8-9日）於會展中心舉行，除設有「職業廣場」逾2000個職位空缺，亦設有「本地升學區」和「海外及內地升學區」。會場內有教育顧問表示，由於加拿大StreamA讀書移民救生艇計劃只剩「尾班車」，故詢問人數大增，估算今年移民加拿大人數較去年增加約百分之五十。此外，有移民顧問指查詢移民往英國、加拿大及澳洲的總人數有放緩跡象，而近年「移民不移居」則比較受港人歡迎。



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寰雅教育顧問盧先生表示，由於加拿大StreamA讀書移民救生艇計劃接近報名截止日期即2026年8月31日，故多了人詢問相關計劃詳情，「尾班車嚟嘅已經，好多人宜家問緊呢樣嘢。」

盧估計今年使用StreamA讀書移民及StreamB工作移民的人數會較去年增加百分之五十，而申請人群超過一半皆為四十歲或以上人士，年紀最大者為五十幾歲，並解釋指加拿大讀書沒有年齡限制，但需向移民官說明讀書目的。

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工作移民計畫方面，盧認為加拿大政府歡迎可以提供較長遠勞動力的年輕人，並對其英語能力有一定要求。他亦指，目前加拿大較缺人手的行業包括服務性行業，如餐飲、酒店，還有技工如電工、水工等，而電子商務、程式員也有需求。

美聯移民顧問鄭小姐指，查詢移民往英國、加拿大及澳洲的人數，由去年年底至今有放緩跡象，她解釋2020至2021年已有較多人移民去英、澳、加等國，「要出去（移民）嘅其實都已經定咗」，因此移民趨勢放緩至正常水平。

她又指最近「移民不移居」、即投資移民比較受港人歡迎，為主要申請移民類別，自2020年起，愈來愈多人查詢有關投資移民，佔所有移民個案約7成。她解釋，上升趨勢可能與疫情影響有關，並指在香港擁有高薪職業的人士未必願意舉家移民，故考慮「移民不移居」，繼續留港工作並擁有其他國家的居民身份。她舉例，如移民葡萄牙，僅需在當地買一層樓，並符合居住要求，即五年平均每年入境達七天即可。

領智教育移民賴經理表示，近兩年欲往海外升學的人較多考慮留在當地工作及居住，與以往完成學業便回港發展有所不同。他指亦多了小學及中學學生到海外就讀，例如由去年至今，在家人陪讀下到澳洲學校就讀的人增加約兩成。