截至7月初警方接242宗街頭表演許可證　近4成表演者撤回申請

曾多次到訪香港街頭表演的日本音樂人「Mr. Wally」，上月12日於香港機場被入境處拒絕入境，他引述入境處稱因曾在港街頭演奏。



文化體育及旅遊局今日（12日）書面回覆質詢指，警方截至今年7月6日，接獲242宗奏玩樂器許可證的申請，其中逾半成獲批申請，近4成則由申請人撤回。



日本音樂人「Mr. Wally」曾多次來港街頭表現，不過，上月12日於香港機場被入境處拒絕入境。（資料圖片）

警方指評估申請均會考慮地點、過往記錄及公共安全

立法會議員梁毓偉今日（12日）就街頭表演提出質詢，問及獲批奏玩樂器許可證的數目和接獲相關的投訴數字。文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆指，警方今年截至7月6日共接獲242宗奏玩樂器許可證的申請，當中已批出137張許可證，佔約57%；其餘91宗則由申請人自行撤回，以及14宗仍在處理中。

至於街頭表演投訴方面，楊潤雄指投訴涉及不同案件性質，如被分類為「噪音投訴」、「滋擾投訴」、「阻街」等，部分投訴可能牽涉多一項分類，故警方未有提供有關街頭表演的投訴的資料作統計。他又指警方評估每宗申請時，均會考慮活動性質、地點及時間，並參考申請者的過往記錄，亦會考慮表演會否影響公共安全，以及對附近地方造成阻礙。

6個「海濱共享空間」 街頭表演無須許可證

文化體育及旅遊局另提及政府已打造6個新「海濱共享空間」，包括堅尼地城卑路乍灣海濱長廊、灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、炮台山「東岸公園主題區」及荃灣海濱長廊，公眾可無須事前申請許可證進行街頭表演。