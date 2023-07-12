控煙｜諮詢增加違例吸煙罰款至$5000意見　禁邊行邊吸「火車頭」

政府今日（12日）就控煙措施展開公眾諮詢，提倡「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」為四個重點策略。在「擴禁區、免煙害」策略中，諮詢文件提到是否應提高對違例在禁煙區或公共交通工具吸煙行的罰款金額，並提出增加至3,000元或5,000元兩個指標。



非煙民常指摘煙民的其中一個行為邊行邊吸「火車頭」，諮詢文件亦有提及，並了解市民對禁止「邊行走邊吸煙」行為意見，當中亦列出此禁令局限：「儘管只禁止火車頭而繼續容許在公眾街道上吸煙，對減少市民接觸二手煙的效用相對有限。」



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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就「擴禁煙、免煙害」的策略上，文件諮詢市民認為禁煙區的範圍應擴大至那些公共地方，文件提出行人天橋、公共交通候車區等人流高或暴露時間長、並且無法避開二手煙霧的地方，或是學校和醫院等公眾經常出入的公共或社區設施的指定範圍可擴展為禁煙區，以達至擴大法定禁煙範圍的目標。

當局亦有意提高對於違例在法定禁止吸煙區或公共交通工具作出吸煙行為的罰款金額，文件中提出增加至3,000元或5,000元兩個指標，亦歡迎市民提出其他金額作為意見。

邊行走邊吸煙，亦即是俗稱的「火車頭」行為令不少市民感到討厭，文件中亦諮詢市民是否贊成禁止「火車頭」行為，惟文件中亦指出如繼續容許公眾在街上吸煙，對減少市民接觸二手煙的效用相對有限。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼



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就「管供應、降需求」中提議提高煙草稅率，諮詢文件當中問及市民應以甚麼步伐增加煙草稅至世衞建議的75%目標，以及應如何確保煙草稅可以維持世衞目標與避免價格因通漲而越趨便宜。

醫務衞生局局長盧寵茂引述世衛指，煙草稅是降低吸煙率的重要方法，又指即使加煙草稅率後亦只佔煙草產品64%，比例仍較歐美國家低。至於有指加煙稅會令基層煙民負擔加重，盧寵茂指基層市民面對加煙草稅，最好的應對方式便是解煙。

衛生署長林文健亦指，今年二月政府於財政預算案宣布即時加煙稅後的一星期戒煙熱線接獲498個來電，該月更收到981個查詢，相較以往每月只有100多個查詢大增，可見加煙稅有一定效果。