明愛醫院爆腸鼻病毒群組　再多一名15歲女病人受感染　情況嚴重

明愛醫院爆腸鼻病毒群組，醫院今日（12日）公布，兒童發展復康部病房再有一名15歲女病人呈陽性反應，已轉至兒童及青少年科病房治療，情況嚴重。



明愛醫院。（資料圖片）

明愛醫院發言人表示，昨日（11日）公布有病人確診鼻病毒／腸病毒個案組群的兒童發展復康部病房，再有一名15歲女病人自本月9日起出現呼吸道感染徵狀，其檢測結果對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應，病人現已轉至兒童及青少年科病房接受進一步治療，情況嚴重。

兒童及青少年科病房本月5日起3人發燒

醫院指出，兒童及青少年科一個病房自本月5日起，先後有一名男病人及兩名女病人發燒，年齡介乎10歲至31歲。院方已為病人進行所需測試，結果均對鼻病毒／腸病毒呈陽性反應，一名病人情況嚴重，其餘兩名病人情況穩定，現正接受隔離治療。

醫院已根據既定指引加強感染控制措施，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒，而兒童發展復康部有關病房和兒童及青少年科有關病格已暫停探訪安排。

醫院指會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。