7.16食肆優惠條款要看清　部份限使用時段、不可與信用卡優惠共用

飲食業在即將來臨的周日（16日）推出第二輪「慶回歸優惠」，近1,600間食肆參與，今次除了繼續有連鎖快餐店提供優惠、「太興」全線分店全日堂食71折，兩間連鎖西餅店指定食品亦以71折發售，另有日式餐廳、西餐廳及酒樓加入，不過，市民需要留意，部份食肆的優惠不可與信用卡、長者卡優惠同時享用，亦有部份餐廳列明僅於指定時段提供優惠，甚至須提早預約。



▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第一部份）▼



+ 1

食肆優惠以71折為主打，不同商號就此列明條款細則。美心西餅（Maxims Cakes）為今次新加入優惠的店鋪，雖然列明「全線商舖參與」，但條款細則提及，部份分店不適用，而且不可與美心西餅禮餅券、信用卡、長者卡、會員手機應用程式、任何實體或電子現金券及其他優惠同時使用。至於東海堂亦只有部份分店參與，並且不適用於東海堂網店、所有外賣自取平台及外送服務。

西餐廳如Tokio Jo、Aria及FUMI等，只於當日早午餐堂食時段提供優惠，並且只適用於無限暢飲套餐，而且必須惠顧早午餐，另設加一服務費。KFC以優惠價26元享用超勁辣黃醬 雞卷的此不適用於自助點餐機、快脆送等，必須前往櫃枱點餐。吉野家提供的指定套餐七一折優惠，則列明「優惠項目、食品價格及套餐組合如有任何變動，將不會另行通知」。

大部份食肆優惠列明加一服務費以原價計算

此外，大部份食肆優惠列明，不可與其他優惠同時使用，而且加一服務費以原價計算，而且不可與其他優惠同時使用，部份列明指定優惠食品數量有限，如鴻福堂的藥製龜苓膏、楊枝甘露，以及花圖的晚市品嚐菜單，數量有限，後者亦需要提早預約。

+ 2

▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第二部份）▼



▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第三部份）▼

