7.16食肆優惠一覽｜太興全日堂食71折　麥當勞再推$11兩件菠蘿批

飲食業繼7.1回歸當日推出「飲食界7.1慶回歸優惠」活動後，今日（13日）宣布下周日（16日）、即第二期2,000元消費券發放當日推出「7.16飲食界慶回歸優惠活動」。今次食肆優惠同以71折為主，大部份規定指定茶式有71折優惠，但「太興」全線分店當日全日堂食71折，「喫茶」所有甜品 71 折。連鎖快餐店麥當勞則與7.1一樣，再推$11兩件菠蘿吉士批（原價$20）。「7.16飲食界慶回歸優惠活動」食肆優惠一文看清。



香港回歸26周年當日，飲食業界近1,500間食肆包括各大連鎖快餐店及酒樓集團就指定菜式、套餐或餐飲提供七一折優惠，與民同樂。飲食界立法會議員張宇人與七大商會宣布本周日再次推出「飲食界慶回歸活動2.0」。

香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會聯合推出的「飲食業慶回歸優惠活動」，除特別聲明外，有關活動推廣日期為7月16日、即第二期2,000元消費券當日。

▼7月16日 部份熱門優惠▼



．美心 MX: 枝竹火腩飯系列及去骨海南雞系列午晚市七一折



．麥當勞: $11 菠蘿吉士批兩件(參考價$20)



．大快活: 午市粟米肉粒飯七一折



．太興: 全日堂食七一折



．牛角: 和牛西冷/肉眼 七一折



▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第一部份）▼



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▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第二部份）▼



▼7月16日 食肆優惠名單一覽（第三部份）▼

