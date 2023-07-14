警新界北辦防騙週　長者聚腳點、公屋、銀行派傳單　宣傳防騙信息

本港騙案持續上升，新界北總區防止罪案辨公室舉行「新界北防騙宣傳週」，連同各區警民關係組，到訪區內長者的聚腳點宣傳防騙信息，新界北總區指揮官韋志達亦親自到訪一個家庭頒發感謝狀，感謝市民智破電話騙徒。



新界北總區防止罪案辨公室設計了「長輩圖」，提醒長者如接到騙徒的電話，聲稱家人被拘捕要求繳交保釋金時，應保持警覺。



+ 1

警方今年首5個月錄得15,792宗詐騙案，比去年同期增58%，總損失達21.1億元，即平均每日損失1,300萬元，按年增13%；期內增幅顯著的包括投資騙案，今年首5個月已錄1,624宗，按年升56%，且近8成屬網上投資騙案，較去年多近1倍；損失款項則達9.4億元，比去年整整增加了1倍。

到酒樓、街市、長者中心等派傳單

新界北總區防止罪案辨公室於本月9日至15日，聯合屯門、大埔、元朗及邊界警區警民關係組動員社區資源，包括各區撲滅罪行委員會、耆樂警訊及義工團隊等等，到訪區內長者的聚腳點，包括酒樓、街市、長者中心、社區中心及長者休憩地方等等，把最新的騙案資訊送到市民的手上。

新界北總區指揮官、署理助理警務處長韋志達親自到訪一個家庭頒發感謝狀，感謝市民智破電話騙徒。（警方提供相片）

新界北總區指揮官上門頒感謝狀智破騙徒

人員亦到訪區內長者居民較集中的公共屋邨，上門派發騙案傳單予住戶，新界北總區指揮官、署理助理警務處長韋志達就親自到訪一個家庭頒發感謝狀，感謝王先生於一宗電話騙案案件中，智破騙徒謊話，成功提醒王太識破騙徒，免招損失，充分表現出關心長者多加提醒的重要性。

人員會到銀行分店派發防騙傳單予長者，並為銀行職員提供小貼士，希望可以加強銀行職員的敏感度，遇到長者到銀行提款時，可多加注意，適時提醒長者可能已墮入騙局的風險。

設計「長輩圖」提醒長者收可疑電話要警覺

新界北總區防止罪案辨公室更設計了「長輩圖」，用以宣傳預防電話騙案的單張，提醒長者如接到騙徒的電話，聲稱家人被拘捕要求繳交保釋金時，應保持警覺，盡快致電家人確認其安全及切勿將任何金錢或銀行密碼交給陌生人。警方表示，希望透過防騙宣傳週，讓市民明白騙徒往往利用長者對家人的關愛來騙取金錢，發揮「多一點分享，少一點受騙」的力量。