七一｜港島總區辦少年警訊花劍賽　警方：以體育形象吸引加入少訊

為慶祝香港回歸祖國26周年，警務處港島總區今日（8日）於中環大館舉行「港島四區少年警訊花劍劍賽暨社區安全推廣日」，活動由中區警區及中區少年警訊名譽會長會主辦。警方表示，中區警區會繼續舉辦劍擊課程及其他體育運動的訓練班，希望學員能利用體育文化的正面形象，感染身邊的同輩參加少年警訊的活動，藉此宣揚滅罪訊息。



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目的透過運動向少訊會員灌輸正確價值觀

警方表示，為鼓勵中區少年警訊會員多元發展，擴闊視野，中區少年警訊於2022年7月開辦劍擊初班及劍擊中班課程，透過運動向會員灌輸正確價值觀，並在訓練和比賽中學到專注、情緒控制以及自律，讓學員的技術和紀律能得到全面發展。

在今年2月，中區少年警訊把計劃進一步擴展，與港島另外三個警區（東區，灣仔區及西區）合辦了一個為期四個月，名為「港島總區四區少年警訊花劍劍擊課程」，以達致協同效應。課程於6月下旬完結，並於今日舉辦比賽，進一步推廣少年警訊的活動及讓一眾會員們能學以致用。

郭嘉銓、汪威遜等任頒獎嘉賓

警務處助理處長兼港島總區指揮官郭嘉銓、中區警區指揮官汪威遜總警司、劍擊總會主席楊穎新、劍擊隊總教練鄭兆康為活動擔任頒獎嘉賓，為港島總區的四區一眾小劍手獻上無限鼓勵及祝福。

作為中區警區少年警訊劍擊班教練之一，亞洲劍擊學院（香港）教練總監弘健威期望學員在劍擊當中學懂面對勝負， 不斷尋求改善及改進，以助長他們能夠正面地面對生活上的各種挑戰。

中區警區續辦劍擊課程及其他體育運動訓練班

少年警訊自2021年推出「少年警訊新策略 - IDEAS@JPC」，當中「IDEAS」五個英文字母分別代表五項元素，I是代表 Innovation （創新思維）、D代表 Discipline （守法自律）、E代表 Exposure （ 多元視野 ）、A代表 Adventure （歷奇鍛煉）、S代表Synergy （協作共創）。2022年1月，少訊推出少年警訊獎勵計劃，以鼓勵少訊會員積極參與多元化活動，培育青年領袖、滅罪夥伴。

中區警區警民關係主任王煒楠總督察表示，未來中區會繼續舉辦劍擊課程及其他體育運動的訓練班，希望學員能利用體育文化的正面形象，感染身邊的同輩參加少年警訊的活動，藉此宣揚滅罪訊息，成為我們的滅罪夥伴、青年領袖。

除了劍擊比賽外，中區警區耆樂警訊名譽會長會亦於大館同塲舉行「社區安全推廣日」，並邀請港島總區四個警區、港島總區交通部及防止罪案辦公室、跨部門反恐專責組、防止罪案科等設置多個攤位遊戲，向市民派發單張及紀念品，並利用攤位遊戲，向大眾傳遞社區安全訊息，提高市民應變的意識。