上水運動場高見39度　市民烈日跑步和賣旗：太陽辣身辣肉似喺火爐

打風在即，本港天氣持續悶熱，上水最高氣溫更是冠絕各區，天文台中午錄得攝氏36.8度高溫，《香港01》上午實地到該區泳池及運動場附近探測氣溫，烈日當空之下，手持的溫度計顯示達40度及46度。有賣旗市民表示，恍如置身火爐，「太陽係辣身辣肉㗎」；運動場上的跑步健兒要赤膊上陣，形容球場如「桑拿房」，跑數圈就要停下休息。



今早約十點半，記者到上水游泳池門口外利用測溫儀器錄得最高氣溫攝氏為40.7度。（洪芷菁攝）

在地實測上水氣溫逾40度 市民街上賣旗：熱到個人都想癲

今早約10點半，記者到上水游泳池門口外，利用測溫儀器錄得最高氣溫達攝氏40.7度；11時20分在北區運動場則錄得最高氣溫攝氏46.1度。

在上水游泳池附近賣旗的黃女士表示，上午九時開始賣旗，暑熱難當：「係透唔到氣啊，同埋呢不停咁流汗，係熱到個人都想癲。」她形容太陽越來越猛烈，比喻指，「似一個火爐，直頭沒風，同埋太陽係辣身辣肉㗎熱到，啫係好辛苦個人。」如此酷熱，路人也未必願意花時間駐足幫忙買支旗，黃女士指：「個個都好趕好辛苦好熱咁，唔想應你。」

+ 17

上水游泳池附近賣旗的黃女士表示：「係透唔到氣啊，同埋呢不停咁流汗，係熱到個人都想癲。」（洪芷菁攝）

上水運動場的溫度顯示板錄得39度。（洪芷菁攝）

運動場上市民：似喺桑拿室跑 全身熱氣出咗嚟

日日都游水的周先生指，天氣比較悶熱，泳池水溫比以往熱一些，「好似焗桑拿咁」，他指會多飲水或檸檬水，及儘量不要曬太陽。

同是烈日當空，游泳池附近的北區運動場上熱浪滾滾。有些跑步健兒赤膊上場，亦有人在觀眾席之間的走道練習跑步，避開陽光。為明日比賽訓練的韋小姐指，每星期訓練都要跑四十公里，她形容今日「跑嘅時候喺桑拿到，全身好似有啲熱氣出咗嚟。」

她指平時練習跑步可以一口氣跑幾公里，但今日天氣炎熱，每跑1至1.5公里左右便要停下休息，補充水分，「跟住涼一涼自己」。她亦指跑步結束後，會洗完澡才去室內地方。