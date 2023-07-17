颱風泰利｜所有銀行上午暫停營業　中午12時前落波才恢復營業

熱帶氣旋泰利襲港，8號風球現正生效。香港銀行公會今早（17日）宣布，所有銀行將暫停營業 。如8號風球或極端情況在中午12時後才取消，銀行全日停止營業。



醫院管理局及衞生署轄下所有診所，會於8號風球生效期間暫停。



颱風泰利逼近廣東珠口江一帶，7月17日早上7時集結於香港西南偏南約260公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

香港銀行公會宣布，所有銀行暫停營業 。如8號風球在中午12時正或以前取消，或如政府公布的極端情況於中午12時正或以前取消，銀行在情況許可下，將於兩小時內恢復營業；如八號颱風信號或極端情況在中午12時後取消，銀行全日停止營業。

▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼



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政府大部份服務暫停，其中醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於8號風球生效期間暫停。已經預約的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

社會福利署宣布，所有轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

運輸署宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於今日上午進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如8號風球於上午11時半仍然生效，則全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。

署方又指，已預約於今日上午進行的車輛檢驗將會取消。如8號風球於上午11時半仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後，重新辦理車輛檢驗預約。

▼7月17日清晨 杏花邨湧浪拍岸▼



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入境事務處宣布，總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期。如8號風球在11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。

法院／審裁處的登記處及辦事處繼續暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務，但在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。