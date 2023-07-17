大坑西邨重建｜房屋局長何永賢：平民屋宇有責任妥善安置租戶

就大坑西邨重建事宜，房屋局局長何永賢昨日（ 7月17日）在社交網頁重申，公屋申請和輪候有嚴格機制確保公平性，非必要地使用公共租住房屋（公屋）資源安置大坑西邨居民，將對正在輪候公屋的人士做成不公。她表示，由於大坑西邨為私營出租屋邨，平民屋宇作為大坑西邨的承批人，有責任妥善安置受重建計劃影響的現有租戶。



何永賢表示，大坑西邨是一個私營出租屋邨，由香港平民屋宇有限公司（平民屋宇）作為該地段的承批人負責興建和管理，並一直按土地契約條款為低收入人士提供出租單位。

行政會議於2021年9月通過由平民屋宇與市區重建局（市建局）合作推展大坑西邨重建計劃。城市規劃委員會亦於2021年12月通過平民屋宇和市建局提交的規劃申請。

由於大坑西邨為私營出租屋邨，平民屋宇作為大坑西邨的承批人，有責任妥善安置受重建計劃影響的現有租戶。

房屋局一直密切跟進有關重建計劃，知悉平民屋宇向居民提供全面和合理的安置計劃，並在公布安置計劃後已向所有租戶發出審核結果及舉辦講解會向租戶解釋安置方案。

為切實協助大坑西邨居民，平民屋宇已安排社工協助長者或其他有需要的居民尋找及租住合適單位、或按適用程序申請暫遷至合適的過渡性房屋，並協助他們搬遷等，有困難的居民亦可向社工尋求協助。

就公屋編配，香港房屋委員會處理公屋申請有嚴謹制度，以確保所有輪候人士得到公平處理。房委會對大坑西邨租戶一視同仁，若他們需要入住房委會的公屋單位而又符合資格人士，可以透過登記公屋申請，並按照其優先次序輪候編配入住公屋單位。符合現行購買居屋或其他資助出售房屋資格的大坑西邨租戶，也可以按照現行制度申請。若不按制度，貿然使用公屋資源安置大坑西邨居民，將對所有輪候公屋的人士做成不公。

事實上，重建後的大坑西邨項目可提供超過3,300個單位，包括約1,300個由平民屋宇用作重置現有住戶的單位，足夠讓合資格的租戶選擇在屋邨重建後回遷。其餘約2,000個由市建局提供的「首置」單位。

房屋局會繼續密切跟進事件，並呼籲大坑西邨居民務實地考慮平民屋宇提出的安置方案。