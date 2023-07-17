颱風泰利｜追風族到杏花邨測風錄到8級陣風　晨跑客：個風好溫柔

颱風「泰利」襲港，杏花邨今早（17日）有不少人「追風」。有「追風族」專程帶同測風儀感受「泰利」的威力，他指經歷過超強颱風「天鴿」及「山竹」，「泰利」微不足道，不過也錄到達8級（即烈風）的陣風；有晨跑人士表示，「泰利」風勢「溫柔，一啲都唔似打風」。



▼7月17日早上 杏花邨早上風浪加劇▼

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以往打風杏花邨都成為「澤國」，今早風勢頗大，不時有湧浪拍打上岸，造成四米高浪花，不少晨運客如常跑步，亦有人專程追風。

家住鯉魚門的陸先生是「追風族」，熱愛天文的他，一早就帶同測風儀到杏花邨，他指今早有一度錄得陣風，達8級風，是8號風球標準。他指至今追過十多次風，當中2017及2018年「天鴿」和「山竹」最強烈，形䆬「今日風勢不及當年」。

他又指會在網上分析個人觀點，對於有批評指天文台「掛波落波」不符市民期望，他強調「天文台是基於數據判斷，作出決定」，對於過往曾有大批「打工仔」迫車趕返工，他笑言：「只要今日過咗中午12點未落波，就唔使返工。」

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晨跑客溫先生在杏花邨居住20多年，他形容今日風力「好溫柔，一啲都唔似打風」，過往最差情況「條路變成一條河咁，水位上到腰。」