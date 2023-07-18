土瓜灣十三街重建料蝕60億　市建局指重建油旺需萬億　要私人參與

市區重建局去年度錄得35億元虧損，早近10年來首次「見紅」，令外界關注當局是否有足夠儲備推展討論已久的「土瓜灣十三街」重建計劃。市建局行政總監韋志成今日（18日）表示，早在近10年前已開始研究「土瓜灣十三街」重建，惟至今一直未有足夠儲備推展，估計現階段啟動十三街發展計劃，虧損會高達60億元，但未有交代何時會「儲夠錢」重建。

他續指，最新估算油麻地旺角重建計劃成本亦達一萬億元，惟市建局資產僅500億元，「用500億嚟做一萬億嘅工程量，我哋可以佔到幾多比例呢？」他強調，有必要為私人發展商增加誘因參與重建，才能擺脫現時舊區更新的困局。



市區重建局今日（18日）舉行傳媒茶聚，市建局主席周松崗（左）、市建局行政總監韋志成（右）亦有出席。（林穎嫺攝）

十三街屬「超巨型嘅項目」 不能分期卻欠資金

韋志成下午在傳媒茶聚表示，在2014/15年度已將「土瓜灣十三街」納入重建研究，惟當時並無足夠現金流處理涉及13條街的重建，故決定先做有回報的項目，以儲錢處理此類「超巨型嘅項目」，惟現時樓市回落，現時啟動該重建項目將會引致嚴重虧損，而社會有聲音要求當局一併收購十三街物業，故即使分期重建亦無法解決資金流問題，並強調當局推展其他大型重建項目亦面臨同一困局。

當時嘅樓市都係向上發展，我哋都係不斷儲緊錢，但係好可惜，我哋收購嘅價錢都不斷升高、水漲船高，再加上舊樓嘅價錢亦都不斷升高，去到舊年我哋都差唔多應該舊錢做『十三街』，不過個樓市一回（落）嘅時候，今年我哋就即刻變咗唔夠錢，我哋最新估算做『十三街』，我哋會蝕60億，我哋得500億，做一個項目蝕60億，喺財政考慮上面，我哋的確係重要嘅考慮因素。 市建局行政總監韋志成

韋又提到，現時社會將重建焦點放在市建局上，由他在2016年上任至今，九龍區重建項目私人發展商與市建局比例，已由六四比調轉，直言此並非健康發展，強調市建局並無能力處理所有舊區更新問題，有必要調整兩者的比例，包括將轉移地積比、街道整合區等規劃工具「放畀私人去用」，故會在油麻地旺角重建率先使用，以吸引私人發展商參與。

他續指，在2017年開展油旺研究時，預計總成本為1.1萬億元，即使樓市回落，最新估算仍達一萬億元，惟市建局資產只有約500億元，「大家可以諗諗，用500億嚟做一萬億嘅工程量，我哋可以佔到幾多比例呢？事實上係好少，所以點解我哋真係需要引入私人市場，先至可以擺脫到舊區更新嘅問題」，但仍有待相關規劃工具推出後，評估市場反應。

他又指出，在樓價下跌時，地價跌多一倍，即使有能力去發展油旺重建，市建局也會蝕1,000億元，市建局資不抵債，「到時間公司就冇啦！」

▼油旺研究五大發展節點▼

