前港隊女排手加入警隊　上月友賽國家隊　指工作似打波環環相扣

國家女子排球隊上月來港出戰世界女排聯賽，其後與香港紀律部隊代表進行友誼賽。前香港青年隊成員、現職警隊督察的周彥琳在最新一期《警聲》表示，要從國家女排手中得分極具挑戰性，但一班女將並無怯場，精心部署作戰策略以奇招得分。加入警隊多年，她形容警務工作與打排球十分相似，各項工作需環環相扣、有條不紊。



前港隊女排代表周彥琳現駐守葵青警區刑事調查隊，並認為警務工作與排球運動十分相似。（《警聲》相片）

現年27歲的葵青警區刑事調查隊督察周彥琳，在上月21日與國家隊進行友誼賽，她加入警隊前，多次以青年港隊成員身分出戰，曾於2021年的亞洲賽事中與國家女排交手，她本月底將代表警隊出戰在加拿大溫尼伯舉辦的世界警察及消防運動會。

「要從國家女排手中得分極具挑戰性」

周彥琳表示，要從國家女排手中得分極具挑戰性，不過，一眾紀律部隊女將並無怯場，發揮團隊精神和默契，精心部署作戰策略以奇招得分，雖然最終不敵國家女排，但仍展現出堅毅不屈的鬥志及永不放棄的體育精神。

她又指出，於大學時期便立志加入警隊，經球隊師姐介紹參與警隊學長計劃，發現警務工作既多元化又富挑戰性，故決心成為督察，首次投考便獲取錄，2019年進入警察學院受訓。

周彥琳於六月二十一日參加香港紀律部隊女子排球隊與國家女排的友誼賽。（《警聲》相片）

「當運動員生涯面臨轉捩點不妨參與警務工作」

結業後周彥琳獲派駐葵青警區，她指日常工作十分繁忙，須妥善分配時間和工作，「我要果斷地按緩急先後安排人手、部署及採取行動，亦要處理拘捕疑犯後的上庭文件等後續工作」，她形容警務工作與打排球十分相似，各項工作需環環相扣、有條不紊。

警隊自2021年7月起推出運動員招募計劃，周彥琳分享，運動員酷愛挑戰、追求卓越，懂得隨機應變，其身體質素亦較優勝，長年的嚴格訓練更培養出極強韌力和抗壓力，這些特質皆有助警務工作，「當運動員生涯面臨轉捩點，不妨選擇參與警務工作，加入這個任重道遠、服務市民的大賽場。」