國家女排與紀律部隊對打連贏兩場　前港青女排手：對方就住我哋打

中國國家女子排球隊隊員及教練今日（21日）與紀律部隊交流，保安局副局長卓孝業及各大紀錄部隊首長列席，眾人席間玩起人浪為雙方代表打氣。國家女排與紀律部隊排球會代表交戰兩局，前者大獲全勝。



透過警察學長計劃（PMP）加入警隊的前港青女排成員周彥琳代表警察排球會出賽，自言是相隔11年之後再次與現任國家女排隊長袁心玥同場，並指雖然比賽落敗但過程深刻。



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保安局副局長卓孝業、警務處處長蕭澤頤、入境事務處處長區嘉宏、懲教署署長黃國興、消防處處長楊恩健、署理海關關長陳子達共5個紀律部隊首長現身。中國女排隊員帶領本港紀錄部隊的排球會隊員熱身，主持邀請嘉賓為排球隊隊員打氣，叫喊「中國隊加油」、「香港隊加油」，並玩起「人浪」，一眾高官亦有參與。

雙方及後互相「猜波」練習，並展開對戰，比賽分為兩局，但開始不足5分鐘，國家女排已領先5:0，不過，前港青女排隊隊員、入境處入境事務助理吳穎怡連續攔球及扣殺追回3分。第一局比賽僅歷時11分鐘則結束，國家女排以15:6打敗紀律部隊代表。第二局，另外一名前港青女排成員周彥琳亦有落場，不過紀律部隊代表依然敗給國家女排，比數以15:8結束。

周彥琳現為葵青警區刑事調查隊督察，過去於港青女排擔任二傳手。她說，與中國女排交流為她夢寐以求的機會，早於2012年參加亞洲女子排球錦標賽之時，已與現任國家女排隊長袁心玥交手。今次她再次與偶像同場，感受深刻：「我一直都睇住袁心玥，睇住佢打波，佢一直都係我學習嘅對象，所以喺佢身上、係成個中國隊身上其實係體驗到一個堅毅不屈嘅精神。」她形容國家女排是「就住我哋打」，坦言今次比賽面對實力縣殊的對手，相當有壓力，但各排球會代表亦能於比賽之中，發揮紀律部隊精神一同「搶分」。

葵青警區刑事調查隊督察、前港青女排成員周彥琳。（林靄怡攝）

周彥琳續指，警隊工作需面對很多危機及衝突，運動員訓練之下，令她可以保持自己心理素質，積極面對問題。彥琳早於就讀大學的時候，已對警隊工作有興趣，2018年參加警察警長計劃，透過實習、專題研習、夏令營等不同活動，增進警務知識。她認為，警隊與打波一樣，講求合作及團隊精神，警隊更為她提供一個平台服務市民，直接幫助市民，獲得的成就感如同運動一樣，她很享受這份工作。

前港隊女足隊長鄺穎茵則是透過警隊運動員招募計劃（SPREAD）成為警察招募組警員。運動員招募計劃不定時舉辦面試工作坊、參觀活動，令運動員可了解警隊日常工作。她表示，警察與運動員性質相似，加上她性格好動、習慣團體活動、需要體能及紀律，並指加入警隊之後仍可參與很多運動項目，可於不同崗位繼續發揮自己所長。

前港隊田徑隊代表馬志輝目前亦已透過計劃轉職為將軍澳警區軍裝巡邏小隊警員。他指，運動員對他而言難以長遠發展，反之警隊工作較為多元性，並提供不同機會發展專項，繼續參加比賽。馬志輝說，加入警隊之後面對不同環境及市民，處理不同案件要隨機應變，所需心理素質及體質與運動員相若，令他更有信心勝任警員工作。

警方回覆查詢表示，警察學長計劃今年共有1,047人參與，計劃自2004年成立至今，共有 4,327名成員，其中共有2,129人報考警隊，690人最後加入警隊。運動員招募計劃自2021年7月推出以來則有104名成員，至今共有 85人報考警隊，當中包括見習督察、警員及輔警。