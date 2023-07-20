又冧石屎｜發展局：4800幢舊樓未遵辦強制驗樓　將加強跟進及執法

針對近日接連有大廈外牆石屎或批盪剝落，發展局發言人昨日（19日）表示，發展局和屋宇署高度關注事件，以及當中顯示強制驗樓通知未能遵辦的問題。按照發展局早前指示，屋宇署已覆檢未完成遵辦通知的樓宇名單，目前涉及約4,800幢樓宇，將會重點跟進和加大執法力度。



發展局指出，政府理解部份獲發通知的大廈已採取行動跟進，但因近年疫情被延誤，而近日天氣亦可能令失修外牆易生變化。整體而言，對於有心早日遵辦通知的樓宇業主，政府會積極提供支援。若業主立案法團（法團）或業主漠視通知致進度欠佳，屋宇署會果斷執法，提出檢控。

根據 《建築物條例》（第123章）下的強制驗樓計劃，樓齡達30年或以上的私人樓宇（不超過3層高的住用樓宇除外）的業主，必須於接獲通知後，於指定期限委任註冊檢驗人員進行所需檢驗和修葺。

屋宇署近日已覆檢已發出的通知數目及遵辦情況，目前未獲遵辦的涉及約4,800幢樓宇，情況如下：

發警告信及限期一個月內交代進展

發展局和屋宇署就上述通知期限已屆滿，但尚未遵辦的樓宇制定行動策略，以重點跟進和加大執法力度。具體行動如下：

（一） 業主已委聘註冊檢驗人員的1,800幢樓宇：當中1,300幢已進行檢驗並有待開展或完成修葺，餘下500幢仍未完成檢驗。屋宇署會盡快向相關註冊檢驗人員發信，要求一個月內向屋宇署交代進度，並敦促加快進行檢驗及／或修葺工程。若無合理解釋及進度欠佳，署方會視乎情況發警告信，並在今年底前向法團或有關業主展開檢控程序。

（二） 仍未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇：已知約150幢已參加「2.0行動」計劃第一類別。屋宇署會向有關業主或業主立案法團發警告信，要求盡快委聘註冊人員檢驗，並於一個月內向屋宇署交代進展。若無合理解釋及進度欠佳，署方會視乎情況，今年底前展開檢控程序。同時，屋宇署會在民政署及市建局協助下，邀請其餘合資格樓宇申請「2.0行動」。此外，屋宇署會評估上述樓宇的風險，調配人手以無人機為風險較高的樓宇外牆進行特別勘察。

新一輪「2.0行動」9月底截止申請

發展局和屋宇署會密切監察上述行動的進度和成效，並持續檢視後續跟進工作的策略。政府又提醒，樓宇業主有責任確保其擁有的物業保養良好和狀況安全。新一輪「2.0行動」現正接受申請，截止日期為2023年9月31日，並適度放寬申請資格。