中樂團與華懋推動公眾參與鼓樂活動　10.14播出鼓樂演出影片

「香港鼓樂節」踏入20周年，華懋集團與香港中樂團攜手舉行「鼓動心弦 連結世界」系列活動，涵蓋一系列不同形式的公眾參與鼓樂活動，包括跨越十八區的「鼓動心弦 連結社區」鼓樂訓練及演出拍攝。



透過各區民政事務處、區議會及導師網絡，由中樂團委派導師到各區，為各階層市民、少數族裔及青少年在囚人士等安排鼓樂訓練。樂團委派導師為組別進行訓練，並按參加者的年齡及程度設計約兩分鐘鼓樂演出及拍攝演出影片，於網上及10月14日於西九文化區舉行的嘉年華及音樂會活動現場播放影片。



十八區活動啟動禮率先在7月8日於梁顯利油麻地社區中心舉行，本周一（21日）舉行首個落區活動，於華懋集團總部所在的荃灣區，由香港中樂團敲擊演奏家、亦為荃灣區鼓隊導師的陳律廷，帶領由學生組成的鼓隊即場表演訓練成果。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團一直相信藝術的力量能團結社群，希望透過是次活動將澎湃激昂、振奮人心的鼓聲傳遍全港十八區，提升大家身心靈健康，連繫各階層和不同年齡層的人士。

香港中樂團理事會主席陳偉佳表示，「香港鼓樂節」集演出、教育、社區參與於一身的使命，以鼓樂振奮人心，多年來擁抱不同階層人士包括長者、青少年、弱勢社群、青少年在囚人士及少數族裔等參與，發揮香港人自強不息的精神，獲社會各界的讚譽。