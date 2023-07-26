懲教署與中樂團合辦鼓樂課程　15在囚青少年參加　結業表演展成績

懲教署最近與香港中樂團合辦中國鼓樂課程，安排15名在囚青少年於6至7月接受中國鼓樂訓練，讓他們認識中國傳統藝術文化，從而加強他們的國民身份認同。署方今日（26日）在壁屋懲教所舉辦「鍾情中樂 - 中國鼓樂課程結業音樂會」，讓完成課程的在囚青少年在台上演出，與嘉賓、學員家長及其他在囚人士分享他們努力學習的成果。



親身接觸傳統中國樂器

「中國鼓樂課程」是香港中樂團與華懋集團攜手合作的香港鼓樂節「鼓動心弦 連結世界」系列活動之一。懲教署表示，期望透過安排在囚青少年參與這項活動，一方面讓他們了解並親身接觸傳統中國樂器，體會學習中樂的樂趣；另一方面亦能讓他們體現團隊和諧協作的重要性，有助他們獲釋後重新融入社會。

在音樂會上，一眾鼓班學員在導師帶領下，與香港中樂團成員合作表演多首樂曲，其後各嘉賓、學員家長及其他在囚人士更以手搖鼓與學員一起合奏《中國人》，為音樂會作結。

其中一名參與活動的阿華（化名）表示，他感謝署方安排這次中國鼓的訓練，令他能夠認識中國傳統文化及找到學習音樂的樂趣；這亦是他首次參與樂器表演，他稱在過程中深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」，明白成功需苦幹。這次活動表演成功，亦讓他找到自信，令他對未來充滿信心，決心在獲釋後開展有意義的人生。

今日的結業音樂會由香港中樂團行政總監錢敏華，以及華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興擔任主禮嘉賓，並為鼓班學員頒發結業證書。