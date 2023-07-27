作家聯會籌建「香港文學館」 香港文學生活館發聲明稱從未得知

香港作家聯會會長潘耀明22日宣布，「香港文學館」明年4月將於灣仔開幕。香港文學館有限公司26日晚上發聲明稱，該公司成立已有10年，自2009年起倡議及爭取建立香港文學館，並於2014年設立「香港文學生活館」。而在報道之前，並未得悉潘耀明的有關計劃，亦從未與香港作家聯會有過任何形式合作。



香港文學館有限公司在26日發表聲明指出：

1） 香港文學館有限公司成立於2013年，服務業界及巿民已10年。在報道之前，該公司並未得悉有關計劃，亦從未和香港作家聯會有過任何形式合作。

2）有文學業界人士亦表示從未知悉此事。該公司認為，若有文學館建立之如此大事，確保業界持份者的知情權與參與度，屬應有之義。

3）該公司倡議及爭取建立香港文學館，由2009年「西九文化區民間論壇」開始，已以「香港文學館倡議小組」在報章刊登聯署，有數百名香港及世界各地作家、學者、文化人、藝術家等人士，支持於西九文化區創設香港文學館，引發公共空間熱烈討論，相關文章逾130篇。

該公司成員曾參與大小論壇、出席立法會會議、向西九文化區遞交具體意見書、與當時的西九管理局成員包括夏佳理會面、偕同大學學者與西九營運團隊見面，爭取到西九應允在未來的文化區中必須有文學元素，以及2011年民政事務委員會與發展事務委員會會議上，表示西九將預留空間予文學發展。

至2014年，香港文學館有限公司在灣仔設立「香港文學生活館」，致力於提供文學的活動、創作、教育、展覽、交流等機會，全力服務巿民。10年來，香港文學館有限公司舉辦過無數計劃，並致力於向年輕人推廣文學，每年合作的中學近100間，受惠學生近2萬人。

4）由始至終，該公司認為，香港文學館要以文學豐富香港，就必須避免陳腐、避免攀附、避免閉門造車；必須由下而上、立足於民間，彰顯民間的平等多元精神。