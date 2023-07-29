預設醫療指示｜學者：醫護需時與病人溝通　惟缺資源憂機械式執行

政府正草擬關於「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的條例草案。中文大學生命倫理學中心聯席總監鍾一諾今（29日）表示，「預設醫療指示」有其局限，並不應機械式地跟從，強調把「預設醫療指示」的文件直接等同「尊重病人自主」的原則是危險的。



他建議，醫護多花心機時間了解病人的想法、性格及價值觀，從而做出更符合倫理和人性的決定，惟亦同意在現時醫療資源短缺下是很難實踐。



政府現正草擬《維持生命治療的預作決定條例草案》及相關法例修訂，當中包含兩個部份，包括預設醫療指示的法律框架，以及不作心肺復甦術命令的法律框架。（資料圖片）

若機械式執行或引倫理爭議 醫護要花時了解病人想法

醫衞局今年內擬就預設醫療指示提交修訂並公布立法框架，當中包括就「預設醫療指示」編纂為成文法則，即病人可以書面形式預先表達，在特定條件下不希望接受的維生治療。中文大學生命倫理學中心聯席總監鍾一諾今在電台節目中形容「是香港林中政策邁向新一頁的好消息」，惟認為相關政策有一定局限。

他舉例指，如有病人在簽定「預設醫療指示」後被車撞倒昏迷，意外發生前卻曾向家人表示對未來兩周的一些計劃，若單靠其簽署的「預設醫療指示」，不作搶救的決定或引起倫理道德的疑問。

他認為，現時「預設醫療指示」有其局限，並不應機械式地跟從指示，強調把「預設醫療指示」的文件直接等同「尊重病人自主」的原則是危險。他建議醫護多花心機和時間了解病人的想法、性格及價值觀，和病人及其家人對於病人的臨終照顧帶有持續性的討論和溝通，從而做出更符合倫理和人性的決定。

不過，他亦同意使用「敘事倫理」的方法來和病人作預設照顧計劃的溝通，會花上大家更多時間及工夫，在現時醫療資源短缺下是很難實踐，故需正視香港醫療資源短缺的問題。