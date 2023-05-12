預設醫療指示｜議員倡設電子紀錄免遺失　醫衞局指違慎入易出原則

政府建議立法容許病人定立放棄維生治療的預設醫療指示，並計劃今年內向立法會提交草案。相關議案今（12日）先在立法會衞生事務委員會討論，當中多名議員質疑，以紙本形式設立預設醫療指示，會否出現遺失等情況，建議增設電子紀錄及設立中央登記系統。



醫衞局副局長李夏茵回應時稱，預設醫療指示的原則是希望「慎入易出」，令病人可以用簡單、快捷的方法退出預設醫療指示，一旦設電子紀錄，或會增加病人退出的難度。



食衞局（醫衞局前身）在2019年9月已就有關預設醫療指示和病人在居處離世的晚期照顧問題展開公眾諮詢。（資料圖片／李澤彤攝）

食衞局（醫衞局前身）在2019年9月已就有關預設醫療指示和病人在居處離世的晚期照顧問題展開公眾諮詢，時隔逾三年，政府目標在今年內提交條例草案，相關議案今在立法會衞生事務委員會討論。

多名立法議員包括陳健波及狄志遠等均表態指支持立法，惟質疑以紙本形式設立預設醫療指示，會否出現遺失等情況，建議增設電子紀錄及設立中央登記系統。

醫衞局副局長李夏茵回應時則認為，預設醫療指示的原則是希望「慎入易出」，令病人可以用簡單、快捷的方法退出預設醫療指示，故如市民日後希望退出，除口頭外，亦可以透過撕毀等形式取消，憂如設立電子紀錄，會增加病人退出的難度，「病人喺晚期身體已經好弱，仲要一個好長嘅時間去核對係咪嗰個病人，再去撤銷，過程可能比較艱難。」

狄志遠質疑，如可以燒毀、撕毀等方式撤銷預設醫療指示，甚至撕毀副本亦可以撤銷，反會造成「慎入亂出」的情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳健波憂家人太易為病人撤指示：做嚟有咩意思

不過，相關說法未能得到議員同意，狄志遠質疑，如可以燒毀、撕毀等方式撤銷預設醫療指示，甚至撕毀副本亦可以撤銷，反會造成「慎入亂出」的情況，「正正係有中央登記系統先可以做到慎入易出。」陳健波亦指，病人去到晚期時，家人或已十分傷心想繼續為病人搶救，如撤銷預設醫療指示太簡單，家人或容易代其去撤銷指示，「咁嘅話做嚟有咩意思呢？」

另外，醫管局現時已簽署的預設醫療指示中，大部分均由舒緩治療科、腫瘤科及老人科醫生所發出。李夏茵表示，日後立法後會加強市民對生死教育的認識，重申設立預設醫療指示並非病人一時三刻的決定，醫護會在其設立前與病人及家屬有詳細討論並訂下的共識。

李夏茵重申預設醫療指示與安樂死是兩回事：（安樂死）有足夠討論可研下一步點樣走

立法會議員陳凱欣則查詢醫衞局在推廣生死教育時會否開放討論「安樂死」，「明白議題係比較敏感，但認為𠵱個議題係值得討論。」李夏茵表示預設醫療指示與「安樂死」是完全兩件事，但局方對可否在推廣生死教育有此方面的討論是開放的，「如果有足夠討論，我哋先可以睇下下一步點樣走。」