翹英教育全線結業　何文田校280家長交費後被拖堂　有人已繳5萬

香港補習文化流行，大小型補習社形形式式，翹英教育（Brilliant Education）今日（29日）在補習中心貼出告示，稱已「完成歷史任務」，五間分店今日全線結業。有何文田校家長表示，校方之前才收取約280名家長替子女提交的學費後，連日遭拖堂，有家長甚至預繳了5萬元學費，但子女仍未上過一堂，透過Facebook帖文才得悉結業。



結業告示：完成歷史任務

翹英教育中心提供課程由幼稚園K1至K3程度、小學及初中全科或專科範圍，到高中DSE課程，亦設暑期課程。中心分店分佈於全港五個地區，包括康怡、柴灣、筲箕灣、何文田及小西灣。

校方在各校貼出結業告示，稱已「完成歷史任務」，未有詳細交代原因；告示列明家長須於下月5日下午5時前，將地址發送向指示手機號碼或電郵，以便學校送回學生資料，逾時不作處理。

家長損失金額數千至5萬元

家長鄧女士透露，位於何文田的分店，在收取約280名家長提交的學費後，未能提供課堂予小朋友之餘，亦不肯退款。她表示，事件導致未能安排小朋友上暑期班課程，甚至有家長損失金額達數千至5萬元不等。

鄧女士透露，有家長已經替兩名就讀初小的子女預先繳付一個學年的學費及放學接送費合共50,460元，然而其子女皆為新生，未曾上過一堂課程，該家長透過Facebook才得悉補習社結業消息。

翹英教育中心提供課程由幼稚園K1至K3程度、小學及初中全科或專科範圍，到高中DSE課程，亦設暑期課程。（鄧女士提供）

聲稱裝修停業連日拖堂 今日全線結業

鄧女士表示，其子女屬新報讀何文田分店暑假課程的學生，並提交了兩個月的學費合共約7,000元。然而她稱，在7月17日補習社聲稱因維修而暫停營業，直至今日仍未退還學費。她指何文田分店未有事先通知家長結業安排，仍未見張貼結業公告，不過其餘四間分店在今日張貼公告宣布結業。她亦指，位於柴灣分店昨日起暫停營業，然而有老師在上星期仍繼續收取學費。

鄧女士指，她曾與補習社負責人聯絡，獲其回覆指因接收太多負面信息而決定結業，如有導師指被負責人拖欠薪金等。

與翹英教育中心合作提供課程的Eye Level公司亦在7月26日向家長發通告表示，決定與其結束合作關係。（家長提供圖片）

另外，與翹英教育中心合作，在其教育中心提供課程的Eye Level公司亦在7月26日向家長發通告表示，對於翹英教育中心教師運作安排不當，及對家長學院帶領影響及不便，深感遺憾，並決定與其結束合作關係。