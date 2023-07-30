28歲女工程師奪魯班大獎　曾因玻璃心受挫　調整心態應付地盤文化

今日農曆六月十三日（30日）為魯班先師寶誕，香港建造商會於西環魯班先師廟舉辦「2023青年魯班選舉」頒獎典禮，以表揚建造業內傑出青年，傳承魯班師祖「工匠精神」。榮獲《優秀青年魯班大獎》的是一位28歲的女工程師李可欣，任職工程七年，她憶述初入行時，面對男性主導的「地盤文化」，容易因「玻璃心」而不愉快，經同為工程師的父親啟發後，明白要調節心態，「人哋聲量大小小，唔代表真係你錯」，認為要學懂處事圓滑，她又寄語想入行的女性「唔好怕辛苦，唔好怕蝕底」。



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甯漢豪致辭時引述國家主席習近平去年七一講話時提及，「青年興，則香港興。青年發展，則香港發展。青年有未來，香港則有未來。」

甯漢豪：香港建造業將迎來另一個黃金時期

她表示政府一直重視青年工作，提供各項平台讓他們發展。她指是香港建造業將迎來另一個黃金時期，多項大型基建陸續開展，包括北部都會區、交椅洲人工島、公屋、市區重建及鐵路等項目，是有意入行的年青人難得機會。

甯漢豪又指建造業亦須應對技術革新、數碼化的新轉變，加強建造業從業員培訓及教育，提升他們的技術及專業水平，帶領行業持續發展，又指政府正全力協助業界的培訓發展。

此外，甯漢豪指政府為吸引多年青人入行，發展局已聯同建造業議會及業界，推廣多項建造業的專業形象和發展前景的宣傳，亦使用STREAM教學透過學校帶入中小學，讓學生提早認識及發掘興趣。

甯漢豪指是香港建造業將迎來另一個黃金時期，多項大型基建陸續開展，包括北部都會區、交椅洲人工島、公屋、市區重建及鐵路等項目，是有意入行的年青人難得機會。（鄭子峰攝）

因地盤工語氣重感不開心 工程師父親開解

是次選舉由魯班廣悅堂聯同職業訓練局、香港建造業總工會及香港營造師學會舉辦，獎項分為工程管理組別、建築工藝組別及中學生組別。

28歲女工程師李可欣獲選《優秀青年魯班大獎》，已在工程界工作約7年。她回想當初入行，是受其任職工程界的父親影響，她指父親在政府屋宇設備及工程相關部門工作，小時候父親會帶她去不同大廈指「呢個我有份起」，又十分自豪身為工程師，因此在考量DSE成績及興趣後，父親建議她修讀工程相關課程。

李可欣選擇入讀城大工程管理學，後來升讀科大土木工程及管理學兼職碩士學位。她指，大學畢業後工作主要與判頭協調工程物資到貨及安裝日期。工作五年後，李可欣想自己「與別不同」，毅然一年內考獲3個工程資格，分別是「香港工程師學會」、「香港營造師學會」及「英國特許建造學會」，並特別感謝協興建築有限公司的支持及幫助。

李可欣寄語想入行的女性「唔好怕辛苦，唔好怕蝕底」，開頭入行一定比其他人做得更加多。（鄭子峰攝）

「人哋語氣重少少，唔代表真係你錯」

建造業內男性居多，李可欣表示初初都有不愉快的感受。她笑言自己在「溫室家庭」長大有「玻璃心」，指初時在地盤與工友溝通時，他們語氣有些重，但與父親傾談過後調節自己心態，得出是「有時人哋語氣重少少，或者聲量大小小唔代表真係你錯」，認為毋須介意別人說話，最重要是事件的對錯，從中學習避免再發生。她亦提及與判頭工作常有利益衝突，稱「平時可能冇乜嘢，但係一出咗扣數出memo 就會好大反應」，要懂得待人接物、處事圓滑。

李可欣最難忘的是自己第一項負責的工程—海洋公園酒店標牌項目，她表示親眼看見萬豪酒店標牌掛上去時十分有成功感，認為「女仔有時唔好畀太多規限自己」，她指現時負責大窩坪住宅外牆項目，需要與判頭一同到地盤視察，工作環境可能較差，但亦要調整心態讓自己多接觸不同事物。

寄語想入行女性「唔好怕辛苦，唔好怕蝕底」

此外，李可欣對香港未來建築業前景感到十分樂觀，政府亦推出多項工程，故不用擔心失業或找不到工作。她寄語想入行的女性「唔好怕辛苦，唔好怕蝕底」，開頭入行一定比其他人做得更加多，不要介意付出多少，亦無需理會他人有否留意自己的付出，最重要有清晰目標，而自己則會朝着成為經理的目標前進。

魯班先師廟8月底進行翻新 至明年魯班先師寶誕

魯班先師廟建於1884年，為香港一級歷史建築。魯班廣悅堂主席鄧智宏表示，魯班先師廟將於8月底起進行翻新活化，並籌辦展覽館及導賞團，亦已定立下年魯班先師寶誕前為翻新工程「死線」。