8女獲頒魯班獎　護理學員中途轉做建築地盤管工：女性睇圖則較好

建築業、地盤工作並非男士才能勝任，近年越多越人加入這個一直被認為是較為陽剛的行業。「青年魯班選舉」今日（22日）於魯班先師廟舉行頒獎禮，53名得獎者中有8名為女性。有女得獎者表示，女士在建築行業亦有優勢，期望可打破建造業的刻板印象，吸引更多女性加入。



陳小姐（右）的提名人王先生（左）表示，雖然只入4年，但她的工作表現已追上一些有7、8年年資的從業員。（廖文謙攝）

榮獲青年魯班獎、現職管工的陳小姐表示，畢業後對就業感到迷茫，曾修讀護理學的短期課程。但後來發現自己並不適合這類工作，在從事建造業的家人的鼓勵下，她修讀建造業議會（CIC）推出的管工課程，並在成為學徒後一直從事建築業至今。

她表示建造業一直給人的印象都是男性主導，但其實近年已有不少女性加入，且男性和女性各有不同的特質及技能，因此男女在建造工作中其實是相輔相成。她舉例，男性的力氣較大，會比較擅長搬運工作，而女從業員則有「自己嘅軟實力」，會比較細心，在看圖則及監管安全的標準上會比男士優勝。

陳小姐表示，除了一些需要很多力氣的工作，「佢哋（男從業員）做到嘅嘢我都做到」。對於有意入行的年輕女性，她表示女性不用給自己太多的規限，不應「人地覺得女性要做啲咩行業就去做」，反而應該跟隨自己的興趣，又希望將來可以成為公司第一個的女總管工。

吳小姐（左）的提名人吳先生（右）期望，她可在4年內完成培訓及考取相關的資格，將來有望成為公司的管理層。（廖文謙攝）

同樣獲得青年魯班獎，並同時獲得建造大獎的吳小姐現職見習工程師。她認為以往大眾都覺得女工程師「好男性化」，但近年來，身邊已有很多的女性朋友在大學畢業後從事建造業，現時工作的地盤亦有很多女從業員。

她表示女性在處理前線的人際關係上更加得心應手，舉例大部分地盤工人在烈日下工作，心情「容易躁」，但見到女從業員通常都會顯得「冷靜啲」，亦因而讓她更容易進行溝通及協調，讓工程的進展更加順利，又指建造業的工作環境並非大家想像中惡劣，亦希望更多的女性可以投身於這個行業。

發展局局長黃偉綸在頒獎禮中表示，政府將致力推動建造從業員到大灣區發展。（廖文謙攝）

「青年魯班選舉」由香港魯班廣悅堂所舉辦，志在表揚建造業中表現傑出的年輕學員。候選人須由提名人舉薦，並通過評選團的甄選方可獲獎。評選的準則包括其在業內的工作或技能表現、對安全施工的認識與操守、面試表現等。