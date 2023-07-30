翹英教育結業｜教育局：何文田廣場無該校註冊　如違例會適切處理

翹英教育（Brilliant Education）周六（29日）宣布全線結業，教育局今日（30日）指，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。 局方又指，近日收到有關學校的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助。



積金局則表示，已就翹英教育僱主拖欠強積金供款的情況，展開調查及跟進，並成功追討部分欠款，就餘下近期的欠款，當局會代受影響僱員提出民事申索。



教育局表示，沒有收到翹英教育結束營辦的通知，但近日收到有關學校的學生家長就退還已繳交學費事宜的查詢及求助。

翹英教育有5間分校，包括位於康怡、柴灣、筲箕灣、何文田及小西灣。教育局指出，根據記錄，九龍何文田廣場並沒有名為「翹英教育」的註冊學校，教育局亦沒有收到有關位於何文田廣場的註冊學校結束營辦的通知或求助。

教育局指，關注上述情況，如發現有學校涉嫌違反《教育條例》，會按機制適切處理。

積金局表示，十分關注補習社翹英教育結業事件，並高度重視其僱主拖欠強積金供款的情況。根據強積金受託人早前報告該補習社懷疑拖欠強積金供款，積金局已展開調查及跟進，並成功追討部分欠款，就餘下近期的欠款，當局會代受影響僱員提出民事申索。

積金局指，如補習社最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

消委會指，目前接獲一宗與翹英教育相關的投訴，涉及已預繳學費但未獲安排課堂。該會提醒，消費者遇上商戶，如果以信用卡支付費用，可嘗試要求信用卡發卡公司代為向商戶銀行申請退回尚未使用的預繳款項，但能否成功透過退款機制討回款項，視乎多種因素，例如簽帳日期及是否以信用卡分期付款方式支付費用等。

警方則指，收到至少2宗相關報案，涉及商戶結業之後顧客未能取回預繳費用，暫時列作雜項處理。