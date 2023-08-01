超級月亮｜搶先睇「大三成」滿月　最大要等周三凌晨02:32

今年首個「超級月亮」將於周三（2日）凌晨高掛夜空，最大為2時32分，今晚天朗氣清，相信市民憑肉眼亦能清楚看見月亮較平時的滿月「大三成」。不過不少市民已不等凌晨，晚上紛紛用相機或手機拍攝滿月，搶先看比超級月亮稍小的滿月。



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「超級月亮」的天文學名詞實為「近地望」，其中「望」是指月球、地球、太陽成一直線，而「近地」則指月球的軌道最接近地球時，當在滿月時，上述兩個情況同時出現，見到的滿月便會比其他時候更大，形成「超級月亮」。

香港太空館去年的館長隨筆，曾預告今年8月會出現兩次滿月，於2日、及31日均會出現超級月亮，比平時滿月「大三成」。

香港太空館去年的館長隨筆，曾預告今年8月會出現兩次超級月亮。

▼2022年7月13日 市民追看今年超級月亮＠尖沙咀▼



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8.31可見30個月一次「藍月亮」

另本月31日會出現另一次滿月，被稱為藍月亮，不過所指的並非月亮變成藍色，而是當一個陽曆月內出現兩次滿月，第二次的滿月便會被稱為藍月亮，平均每30個月出現一次。對上一次在香港出現，便在2020年10月31日，惟當晚部份時間多雲，有時或要在雲隙中賞月。

▼2022年7月13日 市民追看今年超級月亮＠中環▼

