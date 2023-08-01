超級月亮｜8.2凌晨出現今年首個超級月亮　月底再有罕見藍月

今年首個「超級月亮」將於明日凌晨時份出現，據香港太空館去年提及超級月亮的館長隨筆，當中早有預告，本月會出現兩次月圓，除了明晚會見到超級月亮，本月底、即8月31日也會再次見到，而當晚出現的更是「藍月亮」，即超級月亮與藍月同步發生，是罕見的天文現象。



▼2020年10月31日 香港出現「藍月亮」▼



「超級月亮」的天文學名詞實為「近地望」，其中「望」是指月球、地球、太陽成一直線，而「近地」則指月球的軌道最接近地球時，當在滿月時，上述兩個情況同時出現，見到的滿月便會比其他時候更大，形成「超級月亮」。

據香港太空館去年的館長隨筆，曾預告今年8月會出現兩次滿月，於2日、及31日均會出現超級月亮，月底出現的是較罕見的藍月亮。

香港太空館去年的館長隨筆，曾預告今年8月會出現兩次超級月亮。

明晚凌晨率先出現超級月亮，是今年首個超級月亮，若然天氣好，憑肉眼也有機會清楚看見月亮較平時的滿月大三成。

至於藍月亮，所指的並非月亮變成藍色，而是當一個陽曆月內出現兩次滿月，第二次的滿月便會被稱為藍月亮，平均每30個月出現一次。對上一次在香港出現，便在2020年10月31日，惟當晚部份時間多雲，有時或要在雲隙中賞月。