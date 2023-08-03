印傭出國須自付3費用　招聘費將轉嫁僱主　已在港印傭薪金勢搶高

印尼將嚴格落實印傭零收費安排，僱主須承擔原本印傭自付費用，包括付予印尼招聘中心的「招聘費」，料聘請印傭須多付的金約4000至5000元。



香港僱傭公會主席陳東風今早（3日）在電台節目解釋，印傭出國工作涉三部份費用，包括訓練費、工本費及招聘費，印尼2021年已推出印傭零收費政策後，當地中介已逐步將當中工本費轉嫁到僱主，今次新增的是「招聘費」，料涉約4000元，致未來聘請印傭成本會增至逾2萬元。



陳東風預計，印尼今次會「真正執行」相關政策，預計兩星期後的新合約會按相關政策制定，由於新安排不影響已在港工作印傭，料他們的薪金會被搶高。



印傭出國本須自付訓練費、工本費及招聘費

陳東風指，印傭出國工作涉三部份費用，包括訓練費、工本費、及招聘費。印尼當局在2021年已推出印傭零收費政策，其後印尼中介已逐步將當中工本費轉嫁到香港僱主身上，現時再新增的是招聘費。

印尼中介在當地會透過「聯絡人」尋找欲出國工作傭工

他解釋，印尼當地的中介公司，每間均有一班聯絡人，他們會到不同地方找有意來港工作的人，「好似區議員逐家逐戶傾偈搵人。」當聯絡人成功找到對象，中介公司會向他們發放出差費、行政費、及鼓勵金，這些費用即招聘費。

招聘費涉付予「聯絡人」的出差費、行政費及鼓勵金

他續指，現時聘請印傭的費用約1.5至1.8萬元，當中約4000多元是支付予印尼當地的中介，如僱主要再支付招聘費，需支付的金額約4000元，即支付了印尼中介的金額會增至約9000元。

香港僱傭公會：新安排料兩星期後生效

他提到，印尼當地已有逾20間中介公司因沒跟隨政策遭除牌，印尼方也已與本港勞工處會面，據其所知，勞工處理論上是同意相關政策，料相關政策今次會真正執行，預計兩星期後的新合約會按相關政策制定。

香港僱傭公會主席陳東風。（受訪者提供圖片)

陳東風料兩成僱主會考慮改聘印尼以外地方的外傭

陳估計，未來聘請印傭，香港僱主需支付的費用約為2萬至2.1萬元。他坦言，業界對費用增加均有擔憂，因為對僱主而言如同「無端端又要整4000幾嘅費用」，預料未來有兩成僱主在請外傭時會考慮請其他地方的外傭。但他都提到，印傭一大特色在於學廣東話快，長者聘請外傭，很多也會請印傭，「80%以上長者會請印傭，呢部份人無得選擇。」

在港印傭需求料大增 月薪或被搶高至$6000

他也表明，政策是針對離開印尼到港工作的工人，如印傭已在港工作，在續約時不會有相關費用，因此也擔心本地對在港印傭的需求會突然大增，屆時僱主要以「價高者得」方式聘請在港印傭，其人工有機會增至6000元，而中介費也有機會因而增多1000元。

僱主協會憂其他國家仿傚印傭零收費政策

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒在同一節目則指，2021年已知道相關政策，當時已擔心政策令僱主經濟負擔大增。她又指，即使僱主花大筆金錢聘請印傭，他們到港後只需一個月通知便可離職，質疑「損失又邊個賠?」

容馬珊兒：不理解新增$4000如何訂立

容馬珊兒表明，印尼當局應重新檢討其零收費政策，據其了解，本地中介公司與印尼當地的中介合作，已就每個印傭支付費用，不理解為何再要僱主支付更多費用，亦不理解金額是如何訂出來，「睇唔到招聘費點解加到4000至5000（元）」，促印尼當局需要詳盡解釋，勞工處亦應與印尼領事館再就此商討。她又指，如果是當地中介向外傭濫收費用，責任並不在香港政府及香港僱主。

她都表明，已有僱主有意找其他地方的外傭，例如孟加拉。但她也擔心，其他地方也會跟隨印傭零收費政策。