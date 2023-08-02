印傭零收費｜港僱主須付「招聘費」　印尼公會料多付$5000

印尼政府推出印傭零收費政策，當地印尼人力仲介公會獲印尼移工保護工授權，今午（2日）召開記者會，向香港中介傳達最新措施。在記者會前，本港的印尼勞工中介公會副主席伍斯傑解釋，新增費用為「招聘費」，涉及印傭來港工作要申請不同文件的行政費、處理文件的人力成本、以及利潤。

印尼人力仲介公會主席Saiful Mashud預計，香港僱主未來聘用印傭要支付多約4000至5000港元。



勞工處宣布，由8月24日起，為舊僱傭合約已屆滿或終止並正等待到新僱主家庭履新的外傭登記，預約接受新型冠狀病毒肺炎檢測服務。檢測屬自願性質，費用全免。（資料圖片）

宏富高僱傭中心負責人、印尼勞工中介公會副主席伍斯傑指，香港僱主現時要負責外傭的驗身費、保險、來回機票、及前往機場的交通費。而零收費政策下，香港僱主須為聘請的印傭支付一切費用，即「招聘費」將須由香港僱主支付。

伍解釋，招聘費是指一個人透過印尼招募中心，將資料傳至香港介紹予僱主，在成功獲聘後，要支付予該中心的費用。這筆費用涉及申請不同文件的行政費、處理文件的人力成本、以及利潤。

伍斯傑表示，印尼當地不同中心會有不同收費，要多付的錢其實也難一概而論。（江麗盈攝）

印尼人力仲介公會主席Saiful Mashud預計，香港僱主未來聘用印傭要支付多約4000至5000港元。被問到會否擔心新政策影響香港僱主聘用外傭的意欲，他稱相信印傭具備很好的知識及技術、有競爭力。

該會秘書長Filius Yandono也提到，零收費政策其實已生效，但相信部分香港僱主不知道，所以舉辦今次記招是向香港僱主講明相關政策。

他又指，香港僱主不支付相關費用，暫時無懲罰，但如僱主與中介都不支付，印尼當局有權不讓該印傭來港。

伍斯傑在會後指，香港業界其實有部分已採用印傭零收費政策，如印傭遭索取額外中介費，可以向勞工處投訴。

他也提到，雖然印尼方在會上預計香港僱主要多付4,000至5,000港元，但據其了解，當地不同中心會有不同收費，要多付的錢其實也難一概而論。

據外媒報道，印尼勞工部長伊達（Ida Fauziyah）表示，在與勞福局局長孫玉菡會晤時，曾表達提高印尼外傭在港工作的最低工資、保障休息時間等訴求。